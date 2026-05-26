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头条戏场 - 《揭密日》史匹堡爆料 | 头条戏场

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美国总统特朗普签署行政命令，5月初公开UFO档案影像（现时叫UAP，强调这些现象不一定只会在空中出现），同时大导演史提芬史匹堡新作《揭密日》即将上画，UFO界普遍认为政府同荷里活协调下，透过电影等娱乐渠道「潜移默化」，引导公众接受外星人存在，避免社会震荡。（上映日期︰6月10日） 撰文︰华朗

其实，史匹堡并非第一次「揭密」，1977年《第三类接触》同1982年《E.T.外星人》以非敌对，具同理心的外星形象改写叙事，外星议题由阴谋、恐惧转向可能的沟通与理解。《揭密日》宣传海报有共济会符号「全知之眼」，预告片中见到麦田圈，好此道者认为该片呼应现实UFO事件「泄密」。

来自外星的警告

　　史匹堡是UFO迷，《第三类接触》据传灵感来自童年目击不明飞行物。而在《揭密日》宣传期间，他对SYFY表示：「我强烈相信，宇宙不但止地球有生命，甚至UFO可能是未来人类时间旅行的工具。」并补充，2017年纽约时报曝光「AATIP计划」（五角大厦UFO研究）重燃其创作火花。

　　阴谋论圈指出史匹堡的「内线」，是来自洛杉矶具有军方背景的好友，提供机密档案作为蓝本。《揭密日》海报用「全知之眼」符号，暗示「觉醒时刻」，加上Emily Blunt在访谈中称「该片真实元素多于虚构」，另外，Josh O'Connor于访谈「泄漏」台词：「他们并非来征服，而是警告」；UFO专家Steven Greer甚至在Podcast指：「史匹堡是桥梁，荷里活用故事形式披露，避免直接冲突权力结构。」《Mirror Media》形容，《揭密日》是「后特朗普时代UFO叙事」，与NETFLIX纪录片《Unacknowledged》有异曲同工之妙，营造「真相即将大白」的氛围。

　　至于演员阵容，Emily Blunt饰演堪萨斯城（现实中以频繁UFO目击报告闻名）气象学家，童年时有奇遇；Josh O'Connor扮演网络安全专家，后来成为吹哨者；Colin Firth演Wardex总裁，该公司受政府委托，专门掩盖外星生命存在的证据，以防止全球秩序动荡。

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天空中有些甚么？
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Emily Blunt演气象学家，童年有奇遇。
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Emily Blunt的角色童年版，由Delaney Cuthbert饰演。
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Colin Firth涉利用外星技术搞搞震！
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Josh O'Connor的角色是网路安全专家，之后踢爆政府讲大话。
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