叶念琛 - 重聚 | 影迷情琛

有些电影拍续集，是因为叫好叫座，欲罢不能，当然打铁趁热赚多四両！



另外有些续集电影，推出时间可能比首集相距十年八载或更长时间，这些续集电影的特点是情怀为重，跟观众叙旧为先！



像《穿Prada的恶魔2》！



《穿》片在20年前上映时，无疑叫好叫座，特别是梅丽史翠普饰演的时装杂志魔鬼主编，不论造型和演绎也有其独一无二的代表性，更带起后来不少电影电视作品的争相模仿。另外当年还算是新人的安妮夏菲维表现也亮丽可人，是她灿烂星途上其中一部刻骨铭心的代表作。



不过，首集的结局发展其实已经非常圆满，再开续集的创作空间理论上非常有限，编导一个搞不好，也容易令电影落得狗尾续貂的遗憾！



当然，今次《穿2》最难能可贵的地方，是能够召集台前幕后原班人马上阵！梅姨和夏菲维固然是铁胆，首集的黄金配角史丹利杜斯和艾美莉宾特也归队了！说起宾特，20年前在电影中虽然戏份不多，但依然非常抢镜，小妮子的气质和演技早已认定终非池中物！这20年来，宾特努力向上，从《异空战士》、《无声绝境》到《奥本海默》等作品，一步一步攀上了荷里活一线女星的席位！宾特多年在电影圈的奋斗历程，已经是一部励志电影的精彩剧本！



一部成功电影，阔别20年后，台前幕后仍然能齐齐整整，别来无恙，绝对不是一件容易的事！都说戏如人生，人生如戏！所以，观众进场看电影，剧情说甚么是否重要？重要是银幕上那几个经典角色回到眼前，到头来其实更像跟自己的人生和回忆重聚！



（《影迷情琛》将跟读者暂别，谢谢大家多年来的支持！后会有期。）



著名电影编剧及导演

叶念琛