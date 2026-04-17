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头条戏场 - 《穿PRADA的恶魔2》情怀以外的事 | 头条戏场

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《穿PRADA的恶魔》第1集于2006年6月尾在美国公映，当年仲未兴全球同步，香港要等到同年9月先有得睇。那时针对女性观众行销的作品大行其道，这股潮流从1990年代末兴起以《色欲都市》电视剧带动——女主角通常是女强人，生活围绕购物、派对与职场角力。在第2集上映前，说一些情怀以外的故事。 

（上映日期：4月29日）文︰华朗

黑色幽默，以职场为背景的电影《穿PRADA的恶魔》当年在美国上映时，同期的竞争对手有《超人—强战回归》等荷里活大制作，惟前者凭着口碑，后劲凌厉，全球票房收约3.27亿美元，而它的制作成本仅有3500万美元，回报率极为可观，是当年极为赚钱的中型制作。

各有前因

　　3位女主角梅丽史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲维（Anne Hathaway）、艾美莉宾特（Emily Blunt）合体之前，各有前因。90年代，Meryl的演技受到外界批评，指她总是演一些没有人情味，多带有口音的人物（炫耀演技）。她当然有扩阔选角范围︰接拍了奇幻片《飞越长生》，唯一动作片《The River Wild》等，而其实Meryl的喜剧才华早在《She-Devil》展现。

　　《穿PRADA的恶魔》中的Meryl是牡丹虽好，两位绿叶——她的助理Anne、Emily也是功不可没。2006年，Anne与迪士尼的合约到期，一改戏路，甚至不惜裸露，后来在《断背山》的演出，终摆脱《走佬俏公主》偶像形象，再次成为荷里活的宠儿。至于英国演员Emily凭该片打开荷里活知名度，成为职业生涯的重要时刻。该片描述一名新闻系女生误打误撞进入时尚圈，成为助理，在尖酸刻薄的上司手下蜕变的故事；而在香港上映时，笔者记得电影市场仍处于SARS后的复苏期，本地制作有限，同期的《宝贝计划》由陈木胜执导，成龙、古天乐、许冠文主演，票房收两千多万，与《穿Prada》分庭抗礼。

　　第2集当然不止卖情怀，把传统纸媒式微拉进数位时代，包装成一场现代的职场斗争，核心仍然是Meryl、Anne、Emily之间的角力与价值观碰撞。续集把Emily设定成强势的高层，与Meryl正面对决。

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Anne改戏路靠《断背山》正名。
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Meryl的喜剧才华早在《She-Devil》展现。
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Emily戏路广，一定不能错过《毒裁者》。
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Anne回到《Runway》，同Meryl合力令丑闻降温。
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Emily由当年的助理，摇身一变成高层。
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本片改编自Lauren Weisberger小说，当年「Miranda」（中）一角是影射《Vogue》总编Anna Wintour。
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