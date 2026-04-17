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李珊珊 - 邹重璂医生 | 珊珊来辞

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李珊珊
5小時前
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娱乐 专栏
內容

　　这个星期让我开心的事情，便是邀请到邹重璂医生访问。近期他的热度持续高企，人们渴求吸取其医学见闻，并给他「反权威」的标签。加上从小本人对教育制度，有不少解不开的心结。在念念不忘兼异曲同工之下，想听听邹医生的看法，究竟是如何「爬逆水」达到成医之路。

　　还记得当年就读中文学校，中一至中三醉心于田径及篮球，家人对我的学业没有要求，而我亦没有任何概念，其实要有周详的计划为学业铺路。直到升中四的时候，原来要选科延续上去，才惊觉中文中学，拥有很多不利因素，并不符合大学的门槛，为此苦恼一段日子。

　　正式直播当日，邹医生的敢言，带来不少启发。例如急症室等待时间，及衍生其他医疗状况。有关他的成长，对于教育制度，也有他一套做法。而且太太陪同在侧，又可分享对孩子的情绪反应、性格生成、管教等等。观众对节目反应，亦超出我的预期。有些观点充满争议性的，同时看完直播评论，没想到98%的人们，持开放态度收看，并留下正面留言。

　　在邹医生身上，他的意见、独到体验，确实有参考价值。宝贵的同时，又不是最亮眼的一点。将「敢言」发挥到淋漓尽致，让人们多个角度思考，是让我敬佩及出彩的地方。过去的日子，明哲保身成为我们做人做事，放在首位的求生意志。不论邹医生发表是否正确，在地的人绝非神明，我们有责任独立思考，判断谁是谁非。

　　现在我们最缺的是甚么？就是有多角度「选择」，及敢言「提供」我们去选择。在此，谢谢邹医生，并羡慕他一家活得自在。

李珊珊

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