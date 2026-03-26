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叶念琛 - 怪小生高斯宁 | 影迷情琛

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叶念琛
1小時前
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娱乐 专栏
內容

  在芸芸同辈荷里活男演员之中，赖恩高斯宁就是有点与众不同！

　　高斯宁在圈中一炮而红的代表作，当然是20多年前的爱情文艺经典《忘了，忘不了》，电影里他跟女主角一段荡气回肠的苦恋，感动了全球女性观众，也令高斯宁晋身炙手可热的爱情片小生，不过当红后的高斯宁却不甘只成为别人眼中耍帅没灵魂的甜心男神！所以往后好一段日子，他都刻意避开只要他谈情说爱的角色和剧本，转而接拍一些能磨练演技的小本制作。

　　高斯宁在行业中，是人所共知的独行侠，他在拍戏以外，甚少跟台前幕后交朋结友，高斯宁享受这种人际关系的孤独，坚信这对演戏有莫大帮助！高斯宁心悦诚服的偶像，是一样独来独往的金像影帝加利奥文。

　　另外，高斯宁素来严选剧本，他认为产量贵精不贵多，观众才会对你日后作品有热切期待！高斯宁是圈中少有没接拍过超级英雄电影的男演员，因他绝对不会白白投放多年时间，演一个有型无神的漫画角色，结果只会消磨了他对追求成为一个好演员的雄心理想。

　　尽管高斯宁的演员之路未必走大众化路线，但多年下来，他在荷里活依然能有一席之地，特别是当从前呼风唤雨的超英电影系列开始票房失灵！高斯宁这种特立独行，我行我素的「真演员」，反而越来越受到拥趸们的爱戴。像高斯宁主演的科幻新片《末日圣母号》，本周北美开画票房冲破8000万美元！电影里高斯宁饰演在太空中飘浮无助的男主角，全片大部分时间，对手只有一个名为「Rocky」的外星生物！怪演员遇上怪剧本，见怪不怪，反而是天作之合。

著名电影编剧及导演
叶念琛

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