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李珊珊 - 永远的布斯 | 珊珊来辞

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李珊珊
4小時前
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娱乐 专栏
內容

　　本人强烈谴责家庭暴力，及借助爱心之名，去滥用公众资源。两者都有一个共通点，都是精致利己主义者。过去常常警惕自己，跟这种人打交道，必须保持安全距离，否则受到伤害是无可避免。

　　反之看见报道，让人心里戚戚然，就是布斯韦利士。正宗由细看到大的明星，《虎胆龙威》带来的震撼，奸角用枪射爆玻璃，赤脚的布斯要在满地碎片上逃跑，躲进洗手间徒手清理碎片一幕，至今难以忘记。全程的动作场面及爆米花程度，又要借用好友黄兴桂金句：「神奇、顶级、超卓！」

　　跟着末日灾难片兴起的年代，布斯的《绝世天劫》可说是揭开序幕。虽则剧本有不少沙石，可是担当爸爸的他，牵动观众心情，即使有年轻的Ben Affleck及Liv Tyler，俊男美女也不能支撑全局，还是要靠戏中的爸爸，个人魅力及压台气场带来电影高潮。

　　《第五元素》及《鬼眼》是本人重看次数最多的作品。前者跟最喜爱的导演之一，Luc Besson携手合作，敢说至今大多数的科幻电影，还未超越此出30年前的经典。后者一部超自然鬼片，亦是布斯职业生涯的转捩点，让他不是以动作招徕观众，而是高质的剧情配上演绎，迎来事业第二个春天。

　　还有一出名为《时凶暗杀》，绝对是受忽略的沧海遗珠，强烈建议重温。布斯过去40年来的贡献，对于现今的处境，我们有情绪是必然的。同时代入他的角度，宁愿看到观众笑，也不想见人难过。

　　我敢说在未来日子，久不久便重温他的演出。以另一个形式，在这片繁星满布的银河，俨如得到永生，继续爱护、支持布斯。也是本人或影迷，能力范围可办到的事情，亦是对他最暖心的答谢。

李珊珊

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2026-03-13 02:00 HKT
珊珊来辞