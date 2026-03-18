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头条戏场 - 《哈姆尼特》挑战男性叙事手法 | 头条戏场

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新鲜出炉奥斯卡影后Jessie Buckley主演的《哈姆尼特》（Hamnet），把「大文豪」莎士比亚不为人知的家庭生活搬上大银幕，该片由赵婷执导，改编自Maggie O'Farrell的同名小说，主线是从莎翁那位充满灵性，且精通草药医术的妻子安妮丝的视角展开，温柔而充满启发性。（上映中） 撰文︰华朗

该片开场点明，在英国埃文河畔的斯特拉特福，「哈姆尼特」（Hamnet）与「哈姆雷特」（Hamlet）被视为同一名字的变体（片尾会讲点解）。故事聚焦莎士比亚（Paul Mescal饰）与妻子安妮丝（Jessie Buckley饰）面对次子哈姆尼特（Jacobi Jupe饰）早逝后的疗伤历程。

非传记叙事

　　赵婷不是拍摄莎士比亚传记电影，而是把视角置于少有被深入描写的人物：莎士比亚的太太安妮丝，及早逝并改变全家命运的哈姆尼特。在瘟疫、贫穷与性别权力压逼的小屋中，莎士比亚一家显得极其脆弱。原本是妹妹（Olivia Lynes饰）染上瘟疫命丧黄泉，惟命运逆转，由哥哥哈姆尼特代之离世。

　　赵婷精准捕捉每个人面对伤痛的方式，多线叙事：Jessie Buckley持续触摸土地，养鹰、熬制草药，在屋内外游走，生活仍然在流动。Paul Mescal属于难以言喻内心之人，把内疚、悔恨倾注于悲剧《哈姆雷特》（《王子复仇记》）；相较男方透过创作逃避现实，女方成为现实的支撑点。戏中风声、树林、田野、动物是人物情绪的延伸。异象场面把观众拉入他人的梦境或记忆——安妮丝被村民视为女巫，而整出戏犹如一场仪式，透过影像、声音疗愈丧子伤痛。

　　Jessie Buckley的演出撑起整部影片，没有大声哭喊，透过细微反应呈现孤寂感。Paul Mescal演莎士比亚，颠覆传统，并非浪漫天才形象，而是无策应对现实的窘逼男子，仅在剧本创作时稍获主动。两位童星演员Jacobi Jupe、Olivia Lynes「互换命运」的戏份至关重要，前者令人着迷。

　　莎士比亚在现实中无法对妻子、亡子说出「对不起」，遂借王子与鬼魂，借舞台上极端台词，排演「若能重来」的幻想。当他的太太坐于观众席，观看跟儿子同名之《哈姆雷特》首演时的领悟，从震惊、愤怒转向理解的情感升华，此一叙事赞颂母性，批判父权结构对女性声音的忽视。结尾一幕，剧作《哈姆雷特》上演，呼应开场「哈姆尼特」名字变体，并背诵王子名言「生存还是毁灭」，揭示所有生命终将消亡，在自然轮回中趋向永恒：爱并未消逝，仅转化为另一种形态存在。

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Paul Mescal的表现较为失色。
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莎士比亚与妻子安妮丝育有3名仔女。
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出炉奥斯卡影后Jessie Buckley的演出由头带到尾。
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Jessie Buckley演绎出神经质而敏锐一面，充满吸引力。
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赵婷（中）与Maggie O'Farrell一同编剧，精准捕捉众人面对伤痛的方式。
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Jacobi Jupe的表现迅速「圈粉」！
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