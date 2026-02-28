头条戏场 - 《Backrooms》 从YouTube短片走入电影世界 | 头条戏场

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　早年一段名为「Backrooms」的YouTube短片在网上洗版，当时导演Kane Parsons以一人之力把网上讨论区4chan的都市传说影像化──故事讲某人从现实「裂缝」误入异空间，noclip穿墙后跌落无尽头又诡异的走廊，入面有发出嗡嗡声的光管、泛黄地毯，仲好似「有啲嘢」潜伏等紧你；成为lo-fi恐怖短片文化代表。几年后，A24制作的电影版《Backrooms》最近公开teaser，又系洗晒版，等睇！

　　该段2019年「Backrooms」YouTube短片重启人们对Psychological horror的迷恋，终于畀无宝不落的A24搬上大银幕，导演依然是那个细路——现在19岁的Kane Parsons，他是A24史上最年轻导演。电影版《Backrooms》讲述治疗师（Chiwetel Ejiofor饰演）为救失踪病人杀入异度空间，设定简单但A24唔会玩英雄救美咁简单。

无尽走廊的尽头是入口

　　Kane Parsons早年拍《Backrooms》时靠自学特效同伪纪录片手法、低成本营造出极强代入感︰VHS质感、90年代写字楼美学以及那份现实荒芜感，狠狠地击中疫情时期网民的孤寂情绪。其实A24都好清楚《Backrooms》真正力量是那份令人心底发毛的Vibe，他们聪明的地方是没有企图解释，而是继续保留个feel︰宣传海报只得米黄色墙纸一幅，有人话hea，前导预告片中一句「And just goes on and on and on」，成件事氛围够晒creepy，令笔者心头一震！

　　演员阵容方面仲有《情感的价值》Renate Reinsve（本届奥斯卡「最佳女主角」提名）、Mark Duplass、Finn Bennett等；温子仁、Shawn Levy监制；并由Will Soodik同剧集《西部世界》主创Roberto Patino合作编剧，从网络短片到荷里活班底，呢种跃升规模都算夸张！睇预告那一刻，这出戏摆明唔系要吓到你尖叫，而是那种慢慢渗透的恐怖疲累，走向精神崩溃，展现现实被消音的孤独感。
撰文︰华朗

电影版《Backrooms》前导预告片，出现好多房间。
提名奥斯卡「最佳女主角」的Renate Reinsve有份拍，未知人设。
张宣传海报系咁样。
治疗师Chiwetel Ejiofor走入异度空间揾失踪病人。
该片由温子仁担任监制。
A24无宝不落，好此道者不能错过《Backrooms》。
