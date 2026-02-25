头条戏场 - 《金多宝》X《东京的士：回忆里程》 家有一老如有一宝 | 头条戏场

《金多宝》与《东京的士︰回忆里程》像两面镜子，一面香港，一面东京，同时印证老话：「家有一老，如有一宝」。现年71岁的金燕玲与84岁的倍赏千惠子，前者演脑退化嫲嫲，却心水清地把四分五裂的家庭再次连结起来；后者饰走到人生尽头的贵妇，打开记忆抽屉为后辈引路。两人具体地呈现当一个人变老，于最后一程车上，仍能以生命影响生命，成为别人的路灯，柳暗花明。（上映中）撰文︰华朗



《金多宝》与《东京的士︰回忆里程》像是互相呼应的镜子，金燕玲的角色金梅娣是情感与伦理的支点，而倍赏千惠子的角色高野菫则是历史与记忆的宝库。《金多宝》的场景是挤逼公屋单位，老人家是家人眼中的「麻烦」︰金梅娣秉持传统、迷信、唠叨，同时为隔篱邻舍挺身而出。一场发财美梦，逼出家人的贪念、自私、愧疚与恐惧。金梅娣明明身体机能退化，记忆衰退，却仍要保护内疚的孙女、安抚长不大的儿子，对家嫂事事关心。



不愿博同情



《东京的士︰回忆里程》中倍赏千惠子饰演的高野菫，家人散落各处，她年纪大被送往疗养院。她请求木村拓哉饰演的的士司机，绕路去几个地方，每一站都是记忆片段：从战后废墟到经济起飞，与人际关系的得失；她未有控诉，没有争输赢，而是平静地回看一生，只想有人陪伴，让她把故事说完。原本当这是一单麻烦生意的的士司机，一路倾听，从对方故事中照见自己的焦虑、急躁──原来人生除了赚钱、还钱，还有那些忽略的街景与人情。这一程车不是说教，而是一堂温柔的人生课。



两位资深演员的表演，金燕玲演得极其生活化，她会错乱、重复、情绪化，而在最关键时刻比所有人都清醒，一场震撼，珍惜。倍赏千惠子活得优雅、体面，不愿博取同情。金梅娣是草根香港人命运的缩影，高野菫是东京战后至今的活历史。两出电影的结局都不是大团圆，依然会老，疾病依然存在，现实依然艰难。



头条戏场



金燕玲、钟雪莹的嫲孙情十分感人。

金燕玲连系三代情。

许冠文、金燕玲行山这一幕在Threads洗版。

金燕玲有义气，为邻居鲍起静挺身而出！

木村拓哉从倍赏千惠子故事中照见自己的不安。