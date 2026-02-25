Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

头条戏场 - 《金多宝》X《东京的士：回忆里程》 家有一老如有一宝 | 头条戏场

头条戏场
头条戏场
头条戏场
16小時前
阅讀更多
娱乐 专栏
內容

《金多宝》与《东京的士︰回忆里程》像两面镜子，一面香港，一面东京，同时印证老话：「家有一老，如有一宝」。现年71岁的金燕玲与84岁的倍赏千惠子，前者演脑退化嫲嫲，却心水清地把四分五裂的家庭再次连结起来；后者饰走到人生尽头的贵妇，打开记忆抽屉为后辈引路。两人具体地呈现当一个人变老，于最后一程车上，仍能以生命影响生命，成为别人的路灯，柳暗花明。（上映中）撰文︰华朗

《金多宝》与《东京的士︰回忆里程》像是互相呼应的镜子，金燕玲的角色金梅娣是情感与伦理的支点，而倍赏千惠子的角色高野菫则是历史与记忆的宝库。《金多宝》的场景是挤逼公屋单位，老人家是家人眼中的「麻烦」︰金梅娣秉持传统、迷信、唠叨，同时为隔篱邻舍挺身而出。一场发财美梦，逼出家人的贪念、自私、愧疚与恐惧。金梅娣明明身体机能退化，记忆衰退，却仍要保护内疚的孙女、安抚长不大的儿子，对家嫂事事关心。

不愿博同情

　　《东京的士︰回忆里程》中倍赏千惠子饰演的高野菫，家人散落各处，她年纪大被送往疗养院。她请求木村拓哉饰演的的士司机，绕路去几个地方，每一站都是记忆片段：从战后废墟到经济起飞，与人际关系的得失；她未有控诉，没有争输赢，而是平静地回看一生，只想有人陪伴，让她把故事说完。原本当这是一单麻烦生意的的士司机，一路倾听，从对方故事中照见自己的焦虑、急躁──原来人生除了赚钱、还钱，还有那些忽略的街景与人情。这一程车不是说教，而是一堂温柔的人生课。

　　两位资深演员的表演，金燕玲演得极其生活化，她会错乱、重复、情绪化，而在最关键时刻比所有人都清醒，一场震撼，珍惜。倍赏千惠子活得优雅、体面，不愿博取同情。金梅娣是草根香港人命运的缩影，高野菫是东京战后至今的活历史。两出电影的结局都不是大团圆，依然会老，疾病依然存在，现实依然艰难。

头条戏场
 

金燕玲、钟雪莹的嫲孙情十分感人。
金燕玲、钟雪莹的嫲孙情十分感人。
金燕玲连系三代情。
金燕玲连系三代情。
许冠文、金燕玲行山这一幕在Threads洗版。
许冠文、金燕玲行山这一幕在Threads洗版。
金燕玲有义气，为邻居鲍起静挺身而出！
金燕玲有义气，为邻居鲍起静挺身而出！
木村拓哉从倍赏千惠子故事中照见自己的不安。
木村拓哉从倍赏千惠子故事中照见自己的不安。
有「配角天后」之称的金燕玲再当主角。
有「配角天后」之称的金燕玲再当主角。
最Hit
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
5小時前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
8小時前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
4小時前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:14
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
5小時前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
3小時前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
2小時前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
10小時前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
4小時前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT
更多文章
一边内耗一边又互相伤害！
头条戏场 - 《咆哮山庄》情人节全面失控 | 头条戏场
原著小说多次搬上大银幕与舞台，透过一场自毁式爱情，勾勒在畸形社会下，扭曲了的人性所衍生的种种恐怖事件；电影版一改视点，阴郁荒原变现代边缘城市，阶级愤怒转译成社会怨气，玛歌罗比（Margot Robbie）、Jacob Elordi这对恋人累斗累，情欲与仇恨纠缠不清。（上映中） 该片由凭《超犀女王》夺得奥斯卡「最佳原创剧本」的导演兼编剧Emerald Fennell执导、改编，以现代笔触重新演
2026-02-13 02:00 HKT
头条戏场