李珊珊 - 回复社交 | 珊珊来辞

不论日常、生日及过时过节，我们习惯使用WhatsApp或微信等应用程式，跟好友以文字、语音来送上祝福。估计现今跟好友沟通，人人拥有大量珍藏，例如俗称「长辈图」、别开生面的Emoji。感觉犹如将独门兵器收集起来，当对谈兴高采烈，时机成熟时，扔出有趣图案，可杀好友们措手不及，增添不少欢乐气氛。



我也对Emoji及卡通制图情有独钟，特别是后者，甚么类型都存起来，反之对「长辈图」一点兴趣也没有。每次收下便即时删除，还要重复动作，在手机相簿上。不止浪费手机容量，过程感到烦厌，而且祝福带点粗疏滥发。



踏入农历新年假期，也是互传讯息的高峰日子。「长辈图」便大量涌入，尤其是对方按「群发」功能。同一时间令通讯录人士，收到相同的照片。虽则出发点是送上祝福，可是欠缺诚意、草率。宁可花上时间，一字一句出于我手，才有力量及温度的。



因此写稿前做实验，看看「回复社交」需时多久？每一位送上新年贺辞，本人是逐一亲手回复。以四字新春祝福为标准，前后大约共两小时，才完成整个行径。如此执着每个步骤，无非做人做事，可以选择不做，若做要全心全意。



简单来说，发出祝福的图案编辑，不需要花巧、精彩绝伦！只要是亲手按出，如四字「恭喜发财」，就是出自内心的期许，足矣！为发而发的讯息，收到时是感受到，就像接到电邮中的垃圾邮件，无谓加添别人负担。这是基本礼仪，请可免则免。



李珊珊