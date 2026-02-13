头条戏场 - 《咆哮山庄》情人节全面失控 | 头条戏场

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《咆哮山庄》情人节全面失控

3小時前
原著小说多次搬上大银幕与舞台，透过一场自毁式爱情，勾勒在畸形社会下，扭曲了的人性所衍生的种种恐怖事件；电影版一改视点，阴郁荒原变现代边缘城市，阶级愤怒转译成社会怨气，玛歌罗比（Margot Robbie）、Jacob Elordi这对恋人累斗累，情欲与仇恨纠缠不清。（上映中）

该片由凭《超犀女王》夺得奥斯卡「最佳原创剧本」的导演兼编剧Emerald Fennell执导、改编，以现代笔触重新演绎Emily Brontë的经典文学名著《咆哮山庄》。玛歌罗比与Jacob Elordi化身病态恋人Cathy和Heathcliff，把毁灭式爱情具象化为血肉模糊的情感拉锯。最先吸引笔者目光的是美术设计，例如Cathy卧室那面令人不寒而栗的「皮肤墙」：画眉山庄中女主角睡房的墙面，原来是以玛歌罗比皮肤扫描图像印制在乳胶上，再加上血管纹理与痣点，甚至有一颗长出毛发的痣，细节creepy得让人不寒而栗！

配角大爆发

　　故事大致沿用原著骨架：孤儿Heathcliff被带进咆哮山庄，与Cathy一同长大，两人的激烈关系最终被社会制度、婚姻与自尊撕裂，重逢后则步向报复与自我毁灭的深渊。整出电影是一场心理角力：两人一边内耗，又互相折磨，伤害彼此，夭心夭肺。

　　这次改编另一大焦点是配角不再只作陪衬，而是各自撑起一出小剧场。周洪饰演仆人Nelly，她清醒地看着这段感情如失控列车，却无力阻止，自身在疯狂边缘徘徊。Alison Oliver饰演的Isabella，其娃娃屋亦非单纯道具，而是她婴儿化、渴求爱与安全感的隐喻。至于Shazad Latif扮演的Linton，他的餐厅陈列着戴礼帽的虾、蘑菇果冻，及留胡子、戴耳环的龙虾，灵感来自达利的超现实食谱，在华丽表象下，暗藏荒诞与失序，将人物内心的扭曲具象化于餐桌之上。

头条戏场

玛歌罗比再度挑战演技之作。
成出戏都夭心夭肺！
Jacob Elordi凭Netflix《科学怪人》提名本届奥斯卡「最佳男配角」。
周洪（右）等配角大有发挥。
女主角的卧室有一幅令人不寒而栗的「皮肤墙」。
