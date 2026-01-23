头条戏场 - 《猩疯血雨》念旧 | 头条戏场

还记得《鲨海47米》成本得500几万美元，最后全球大收逾6000万美元，导演Johannes Roberts因此声名大噪；熟悉B级惊栗语言的他再一次照办煮碗，《猩疯血雨》追求旧派血腥片的实体质感，这出处境式惊栗电影是导演献给恐怖启蒙片《疯噬》的一封情书。（上映中） 撰文︰华朗



《猩疯血雨》的导演Johannes Roberts形容，此电影是他献给自己第一套看过的恐怖片《疯噬》的情书，「《疯噬》没有吸血鬼、怪物，对我来说是开创了一种基于真实情境的恐怖类型。」《疯噬》改编自Stephen King小说，讲述一只圣伯纳犬变成连环杀手，这故事启发了导演，「如果另一种家庭宠物突然变得嗜杀会怎样？例如黑猩猩幼兽，人们忽略了牠们会长成150磅重的猛兽，并可能在几秒钟内恢复其原始本能！」



封闭式贴身恐惧



本片前设直白易明，一班人丛林别墅度假，家中饲养的黑猩猩感染狂犬病毒而失控，众人被困在几乎与世隔绝的环境里，在一夜之间展开困兽式求生，情节老派，血浆用到尽，属爽片型的血腥生存游戏。



欣赏电影拒绝使用电脑特技，擅长肢体表演的演员Miguel Torres Umba扮演黑猩猩阿宾。在实体特效配合大量血浆下，令攻击人类的场面充满痛感。戏中一场颇重口味的暴力场景定调，其后多场破门追杀、肢体创伤，还有泳池中的垂死挣扎戏份，都拍得直接了当。



导演证明他对B级惊栗语言相当熟练，《猩疯血雨》是那种强调实景拍摄、实体效果营造逼切危险感的旧式恐怖片。女主角人设为逃离家庭、逃避创伤的人，返家之后被逼面对自己的问题，理论上叫做作出一些人性挣扎，带点人性寓言吧！



头条戏场



沿用荷里活生存惊栗的公式，连环失控事件，危机感上升！

仅有的暖心画面，之后就狂喷血浆！

困兽斗冇情讲！