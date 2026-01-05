头条戏场 - 《让悲伤长出翅膀》从失序中翱翔 | 头条戏场

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

9小時前
这是班尼狄甘巴贝治（Benedict Cumberbatch）的个人骚，他在《让悲伤长出翅膀》中演丈夫一名，经历丧妻之痛后深陷哀伤，生活逐渐失序；其悲伤不仅是失去伴侣，很大程度来自过分依赖──当你成个世界都围住对方转，支点一旦瓦解，人生便无以为继。依赖源于爱，也能囚禁爱。

（上映日期︰1月15日） 撰文︰华朗

本片片长98分钟，纯睇Benedict的个人表现，他面对丧妻哀痛，不止外在撕裂，也是沉到骨子里的空洞。家中熟悉的餐具、半开窗户、阁楼房间睡床的气味，这些生活小物是陷阱，勾起美好回忆。

学习依靠自己

　　电影中，乌鸦不断出现，低手地画公仔画出肠。乌鸦代表噩运、死亡，悲伤本身，代表主角的这种依赖不止是情感上，他的饮食、作息，甚至对世界的理解方式，皆以太太为中心。依赖表面上是一种亲密，其实是自我逃避。当一个人把幸福、存在意义全都寄托于别人时，失去对方等同失去自我，Benedict演绎这种慢性自残，循序渐进，角色精神崩塌，失去了与世界对话的能力。乌鸦的出现，不停提醒人们︰你甚么都交给她了，那现在你还剩下甚么？让观众看到主人翁如何被依赖反噬。

　　本片并未将这段丧妻哀痛浪漫化，乌鸦一边嘲讽Benedict沉溺于「Sad Dad」身份，一边刺激他承认现实，就像一个粗暴的心理治疗师：时间就是药，人们必须学习独立生活。角色没有彻底走出悲伤，而是花了18个月时间与失去共存。他开始重整生活，拾回画笔，重新建立与自己的关系，让悲伤长出翅膀，续往前飞，引证生命力。

头条戏场
 

本片是Benedict个人骚。
乌鸦当头棒喝，要主人翁学习依赖自己。
主角埋首绘画，故事黑暗。
画公仔画出肠，乌鸦不断出现。
Benedict痛演「自我消亡」。
乌鸦代表噩运、死亡。
