头条戏场 - 《美佣诱罪》结局反转再反转 | 头条戏场

两代女神对决！本片前段故事睇性感家佣Sydney Sweeney被精神失常阔太雅曼达施菲（Amanda Seyfried）糟质，当「真相」揭露后才是戏肉，权力关系才大倒转，一众角色不再是受害者或加害单一身份，结局「反转再反转」，属爽片一出！（上映中） 撰文︰华朗



《美佣诱罪》改编自美国悬疑小说《家弑服务》，宣传话布局媲美《失踪罪》，不过导演Paul Feig始终不是大师David Fincher，跳不出其同类前作《小心帮忙》，两女互斗加反转结局，睇得爽嘅，掩盖甩甩漏漏的毛病。



血腥复仇



本片节奏明快，人物手段凶狠。电影开头以Sydney Sweeney视点，Amanda Seyfried情绪极不稳定，豪宅又有不少诡异规矩，同时男主人Brandon Sklenar好体贴，似乎是唯一正常人。去到中段，伏线慢慢揭盅，各方各有不可告人秘密，女佣、男女主人并非受害者或加害单或操控者的单一身份。电影改编保留了被虐家务助理反咬一口这方向，再加强血腥动作、黑色幽默呈现。



人物之间互相利用、设局反制与欺骗；虐待、婚外情、阶级压逼同过去罪行一层层翻出来，一路睇一路推翻观众对角色的既定印象，既可以是被别人摆布的工具，又随时可以掌控局面，问题是，越去到尾段越依赖巧合与夸张桥段，而家暴、精神健康等只是作为悬疑与反转的包装，并未深入剖析，睇完系爽，未能留下后劲。Amanda Seyfried由温柔太太，玩到歇斯底里般的蛇蝎，情绪起伏之大，好好睇，确是把楚楚可怜的Sydney Sweeney比下去，两人之后的化学作用，比《小心帮忙》Blake Lively、Anna Kendrick少，始料不及。



最终还是要靠巧合、失真自圆其说，比《失踪罪》低手。

这个女佣真性感！

一众角色并非受害者或加害者或操控者的单一身份。

