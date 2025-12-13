头条戏场 - 《交换礼物》癌症是一份厚礼 | 头条戏场

曾宝仪接连经历亲朋好友罹癌，她不断问自己：「该怎么面对癌症？」由此展开6年的探索之旅。她与导演林明谦走访世界各地，了解各种治疗方式，与不同阶段的癌友对谈，终完成纪录片《交换礼物》──在恶疾面前，当你愿意整理情绪，相信自己的选择，一切皆有可能。（上映日期︰12月18日）撰文︰华朗



为了寻找答案，曾宝仪与导演踏上跨越多国的拍摄旅程，走访各种医疗体系，接触多位病友与家属，历时4年剪辑完成《交换礼物》，记录人生挣扎的瞬间，与转化、重生的时刻。曾宝仪粉墨登场，她既是旁白，也是提问者与聆听者。在无常的生命下，镜头捕捉的是人与人之间的信任与陪伴。无论是病患、家属还是医疗人员，每段访谈呈现的都是诚实与勇气。



睇完不代表天下无敌



曾宝仪形容《交换礼物》不单止关于癌症，「在拍摄过程中，我也逐步释怀，释放了对亲友病痛的执着，从旁观的悲伤者转化为理解者。其中一位受访者告诉我：『癌症是一份礼物，它改变了我的人生。』这句话深深触动了我。」她希望观众在纪录片中获得不只是医疗知识，更甚是重新审视生命本质的勇气，学会在悲伤之后，再次拥抱生活，找到自己的「礼物」；她补充：「当看完这部片，不代表你从此无敌。当你再次感到脆弱、怀疑或落泪时，请记得对自己说『辛苦了』，然后我们一起走下去。」



导演林明谦则表示，这出纪录片不仅送给病患与家属，也拍给所有正在面对人生困境的人，「我们想陪伴他们走过这段艰辛旅程，让他们知道自己并不孤单。改变永远不嫌晚，就从今天开始。」纪录片以平实的叙事方式，让观众重新思考「活着」的意义。



头条戏场

病友周邦叔叔（右）与文治平叔叔受访，笑容满面。

参与「树体验」，感受一刻平静。

与濒死体验者Anita对谈。

她与导演为找寻答案，展开6年探索之旅。

曾宝仪与病友Olga侃侃而谈。