头条戏场 - 《东京教父》4K修复版 圣诞奇迹与人性救赎 | 头条戏场

　　早逝的今敏以心理奇幻著称，《蓝色恐惧》、《盗梦侦探》游走现实与虚幻之间，2003年的《东京教父》却以写实著称，3名东京露宿者在圣诞夜发现一名弃婴后而展开寻亲之旅。20多年过去，这出作品持续影响亚洲与西方电影对「社会边缘人」的描写方式，是动画史上最温柔的城市寓言。（12月24至26日限定上映） 撰文︰华朗

　　与今敏过往作品的心理迷宫不同，《东京教父》取材自John Ford西部片《荒漠三雄》，基调朴实，故事舞台移师至繁华的东京，贴近生活︰街头光影、垃圾堆、便利店与破屋；3位主角各自背负人生创伤，在寻婴旅途中误打误撞地重拾对世界的信任；在一连串巧合与意外，从掉落的婴儿照片、黑帮追逐与偶遇旧友的连锁反应下，圣诞节不再只是宗教象征，而是人性复苏时刻。

不谈宏大议题

　　它未有以居高临下的姿态描写露宿者，3名主角身处社会底层，没有血缘关系的「家人」互相扶持，使得他们对那弃婴的守护充满温度；连锁效应下，他们再次面对心中伤痕，对原生家庭的逃避、对父亲的怨恨……其实那些杀死你的都不致命。

　　影片不谈宏大议题，用温情化解城市冷漠，让观众意识到奇迹并非超自然，而是人与人之间的理解、原谅。今敏在2010年去世，《东京教父》是他极具人民温度的遗产，一如宫崎骏看似晦涩难明的《苍鹭与少年》或是枝裕和《小偷家族》，这部作品关注的并非奇幻旅程，而是「人在边缘仍能选择善良」的力量︰在看似冷漠的都市里，最微小的关怀，往往是奇迹的开始。

故事由一名弃婴开始。
冷漠城市中，对都市人的情感描写充满温度。
角色人物的表情细腻传神。
本片在圣诞节作限定上映。
即使人在边缘，仍能选择善良。
本片透过巧合与意外，刻划人性复苏时刻。
头条戏场