流水响📸又到了打卡的时候❣️
阅讀更多
內容
交通建议：粉岭港铁站 🚌 小巴52b (车程约十多分钟)
在「八仙岭郊野公园回旋处」下车后，往右走十多分钟，就看到「流水响水塘」，沿岸走会发现到处都是拍照好地方。
而且路况良好、易行，亦备有洗手间、凉亭、野餐区、烧烤区、观景台等设施。
我们闲游了两小时，最后沿路折返！
最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
2025-12-27 19:02 HKT
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
2025-12-28 16:00 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
2025-12-28 00:01 HKT
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
2025-12-28 10:30 HKT
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
2025-12-27 18:38 HKT
更多文章
2025-12-19 09:00 HKT