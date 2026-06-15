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教达人 - 职专教育接轨业界　 培育本地设计新势力 | 教学「无间」

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教育 专栏
內容

　　国家「十五五」规划纲要明确支持香港深化中外文化艺术交流中心的建设，凸显培育具国际视野与文化创意人才，是产业发展的关键。随着多个世界级文化地标相继落成，香港正加速成为区域创意枢纽。

　　作为区内卓越的设计院校，香港知专设计学院（HKDI）开办多元化的高级文凭课程，积极培育文创精英，回应产业需求。HKDI的课程架构本身，就是一张紧贴时代脉搏的创意蓝图，其中插画设计高级文凭专注于创意及跨媒体应用；活动、展览及表演场景设计高级文凭致力培育具备设计与制作工作能力的人才；时装及形象设计高级文凭则引领学生掌握最新的时尚形象创意传讯策略、知识和技能；而数码媒体学系课程以科技赋能为核心，协助学生掌握视听特效及新媒体互动技术。

　　为推动创意人才与业界接轨，HKDI近年打破界限，透过跨专业协作激发创意。例如，HKDI最近联同康文署在「香港流行文化节」推出户外装置展览《流行盲盒》，为学生搭建跨专业平台。插画设计高级文凭学生将经典民间故事《十兄弟》重塑为潮流玩物；活动及展览设计高级文凭学生将霓虹光影融入电影装置，重构集体回忆；时装及形象设计高级文凭学生打造出超现实的时装橱窗；数码媒体学系学生则巧妙运用黑胶唱片与虚拟歌手展开跨时空对话。不同专业融会贯通，为流行文化带来新意与火花。

　　这项深度合作，正好印证职专教育的独特优势─课程与时并进，既满足业界需求，也为学生铺设通往创意产业的康庄大道，为香港文创产业注入源源不绝的新动力。

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