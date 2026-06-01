海洋公园 - 海洋公园研究揭海豚社交奥秘 | 逆濒行动 - Mission R

海洋公园的护理员不时为动物提供似是玩具的「环境丰容物」，令牠们生活丰富多变，展现天性。公园的科研团队更制作了一系列环境丰容物，让海豚可一起「玩」。

印度太平洋樽鼻海豚是群居动物，会合作觅食、抵御天敌及繁衍后代。为对此有更深入了解，公园展开逾十年的研究，观察牠们的合作行为。研究员以PVC喉管特制一些装置，放入鱼类及冰块，以附有绳索的盖子盖住喉管。海豚需要合作，同时拉动末端的绳索，才能打开装置取得食物。为确保海豚展现自主行为，团队会确保牠们已吃完「正餐」，并不会在途中给予指导或奖励。

团队发现海豚不但能两只一组地合作，亦能三只甚至四只共同打开装置，是首次纪录到可供多只海豚共同参与的环境丰容物。牠们对拍挡更有偏好，某些组合较合拍，而雄性间的合作程度较高。当成员出现改变，如有新海豚加入，合作度会短暂下降，但其后会回升。这些资讯有助生物学家更了解海豚的社会结构。团队不时招募实习生，至今已让逾三百名本地及海外学生参与研究，培育不少相关人才。

此外，即使海豚已吃光装置内的点心，仍一起抓着装置同步游泳，是以往从未观察到的行为，团队称之为「合作玩耍」。他们认为这反映了海豚的正向心理状态，深入研究后，发现海豚参与相关研究当天，会展现更多积极社交行为，护理员因此经常采用这套装置提升海豚的动物福利。

上述部分科研工作于高峰乐园的「海洋哺乳动物繁殖及研究中心」进行，下次到访海洋公园，不妨到此近距离观察海豚，认识这些独特的动物。

参考资料：

Matrai, E. (2024). Experiments with a set of cooperative enrichment devices used by groups of Indo-Pacific bottlenose dolphins. Biologia Futura, 75(2), 193–197. https://doi.org/10.1007/s42977-024-00218-2



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