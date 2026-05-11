教达人 - 巩固专职医疗助理人才链　回应基层医疗需求 | 教学「无间」

香港人口持续老化，统计显示，65岁或以上长者已占总人口近四分之一，基层医疗及社区健康服务的需求不断上升。要支撑起这庞大的服务体系，除了医生和护士外，病人护理助理及各类健康护理从业员等专职医疗支援人员同样不可或缺。然而，近年相关人才供应出现缺口，如何有系统地培育具备实务能力的人才，成为关键课题。



职业训练局（VTC）多年来致力提供医疗保健及复康服务等相关培训，透过贴近行业实况的教学设施，及经验丰富的导师团队，装备学员所需的专业知识与技能。以职前培训为例，VTC开办医疗保健及复康服务相关的高级文凭课程，并将于新学年开办基础课程文凭（健康护理），为有志投身医疗及健康服务的年轻人及转职者奠定专业基础，衔接升学及就业发展需要。VTC同样重视在职培训，透过开办持续进修课程协助在职人士提升技能，构建完整的行业人才链。



随着基层医疗及社区健康服务持续发展，VTC将开办更多切合行业需求的职前及在职培训课程，加强基层及专职医疗人力支援；并同步升级教学硬件，例如香港专业教育学院（IVE）葵涌院校的医疗保健相关教学设施将进行整合及升级，并引入先进教学科技，让学生能累积更多实战经验。



面对人口结构转变，医疗服务的挑战不仅在于人手数量，更在于能否持续培育具备专业能力、回应服务需要的人才。透过前瞻性的课程规划与教学设施，VTC期望为香港基层医疗及健康服务的长远发展，建立更稳固而可持续的人才基础。



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