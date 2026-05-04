教达人 - 亲临VTC选科策略资讯日 掌握未来职场新趋势 | 教学「无间」

随着香港中学文凭试（DSE）即将落幕，不少应届考生正积极规划未来升学路向。近年政府大力推动「职学联通、多元发展」策略，透过多元措施加强推广职业专才教育，鼓励学生按个人兴趣和能力，选择适合自己的升学路径。



事实上，报读DSE「应用学习」科目的考生人数在过去数年持续增长，反映科目已成为学生拓展出路的重要选择。「应用学习」课程强调「理论与实践并重」，内容紧贴行业发展，让同学及早了解行业动态，订立清晰升学目标，提升未来职场竞争力。



职专教育设有完善的升学路径，为协助同学掌握最新的选科资讯，职业训练局（VTC）将于本周六（5月9日），在香港知专设计学院（HKDI）及香港专业教育学院（IVE）李惠利院校举办「VTC选科策略资讯日」，全面介绍VTC各级课程的升学资讯。



活动当日，VTC升学专家将深入剖析最新升学趋势及选科策略；学友社顾问亦会透过讲座分享心得，协助家长与子女建立有效的沟通桥梁。现场更设有多元化互动体验，让同学透过实务操作，率先感受未来职场实况。当日即场报名不仅可获豁免报名费，若于5月11日或之前完成网上报名，更有机会在6月上旬获「有条件取录」，增加入读心仪课程的机会。



升学路径从来没有固定公式，关键在于因应个人兴趣与专长发展。在职专教育迅速发展下，同学只要顺应兴趣启航，定能找到适合自己的理想航道，开创精彩未来。



教达人