教达人 - VTC培育低空经济人才 助抓紧新兴产业机遇 | 教学「无间」

低空经济已成为国家战略性新兴产业，市场规模去年达1.5万亿元人民币，预计2030年将突破4万亿元人民币，这片新蓝海正逐步展现其巨大潜力。对香港而言，发展低空经济不仅是技术提升，更是巩固国际航空枢纽、国际航运中心及物流枢纽地位的契机。然而，产业发展有赖配套法规、基建与人才培育的互相支持。



目前本港亦有院校提供低空经济相关的职前及在职培训课程。其中，职业训练局（VTC）作为民航处认可的无人机培训机构，近年开始将相关技术融入资讯科技及工程学科的课程，学生不止学操作，也掌握更多实际应用。新学年更开设基础课程文凭（智慧交通技术），让年轻人提早接触低空经济与智慧交通概念，有助学员对接业界实际要求，为行业注入新血。



此外，VTC亦有开办不同程度的无人机证书课程，涵盖航空测量、楼宇检测等实用技能，为在职人士提供专业训练。对有意转型或增值的从业员而言，这类课程提供了具体的进修途径，而VTC亦积极与业界联手，提供贴近市场需求的培训，培育具备相关技能的人才，以支持本地以至大湾区相关产业的长远发展。



低空经济要从概念走到应用，最务实的起点是人才。透过VTC等机构提供的培训，把技术转化为可操作的技能，即时对接业界需求，香港不难在低空经济产业链中找到扎实的立足点，从而开拓产业多元化的更多可能性，亦有望在国家低空经济发展中扮演更重要的角色。



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