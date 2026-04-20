教达人 - VTC推动绿色教育 持续减碳建智能校园 | 教学「无间」

环境及生态局年初公布，本港2024年温室气体排放按年下降约3.6%，人均排放更下降至新低点，约为美国的四分一、欧盟的六成。三大排放源头：电力、运输及废物管理均录得下降，当中废物管理更下跌9%，反映本港源头减废措施已渐见成效。



在这股可持续浪潮下，教育界在推动绿色发展的角色越见重要。职业训练局（VTC）早前发表第二份《可持续发展报告》，详述其在节能减排、设备升级及提升建筑能源效益等多方面的具体工作。报告指出，VTC在过去一年整体碳排放量持续减少，并将可持续发展理念深度融入职业专才教育及校园运作；透过参与各项可持续发展活动、深化业界合作和嘉许计划，加强与社区和行业的联系，携手推进绿色转型。



值得留意的是，VTC紧贴数码绿色新时代的发展步伐，增设人工智能（AI）培训，将智能科技全面融入教学、学习及日常营运上的应用。不仅装备学生和员工掌握AI技能，更培养他们的数码创新思维，为智慧城市培育具备资讯科技素养的专才，成为推动社会可持续发展的重要力量。



香港要保持竞争力，除了政策与产业配合，更需培育具备绿色思维与实践能力的年轻一代。当教育机构能让学生在求学阶段便接触环保理念，养成低碳生活习惯，并运用创新与科技思维应对气候挑战，他们将可在职场上转化为实际行动，推动社会迈向碳中和目标。



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