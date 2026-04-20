海洋公园 - 海洋公园与岭大汇聚全球专家智慧 应对亚洲龟保育挑战 | 逆濒行动 - Mission R
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大头龟、金钱龟及眼斑水龟都是本地物种，牠们正面临非法贸易及栖息地被破坏等威胁，野外数量已极为稀少，而亚洲各地的淡水龟亦面对同样困境。海洋公园一直致力保育工作，亦希望加强各界连系，策划保育行动，因此于上月底与岭南大学合办首届「保育亚洲龟国际研讨会」，邀请来自19个国家及地区的专家，携手推动保育工作。
自2018年起，海洋公园已成功繁殖10只眼斑水龟，并照料多只因走私而被缉获的大头龟。护理团队希望能繁殖更多幼龟，并与各界合作，将其放归野外，恢复这些物种的野外数量。然而，要达成最后一步，仍有重重难关，而这次会议就让各地专家分享经验，共同描绘保育蓝图。
非法贸易是目前保育工作的一大障碍。在各地的案例中，执法者即使查获遭盗猎的龟只，往往难以证明其来自野外，无法判下有阻吓性的惩罚，从而杜绝非法贸易。对此，多名与会专家分享了判断龟只来源的技术，有助研究人员填补搜证缺口。亦有专家分享曾透过社区协作，调查并修复淡水龟的栖息地，扭转当地龟类灭绝命运的成功案例，为亚洲地区未来的保育行动提供重要借鉴。海洋公园亦倾囊相授，邀请专家到访幕后设施了解繁殖工作，兽医更深入讲解治理被充公龟只时的处理方案。
保育除了要与专家联手，也要鼓励公众参与。会议开幕当天，有17间中学的学生分享与龟类相关的专题研究，展现下一代承接保育使命的热诚。海洋公园亦于「本地河溪生态馆」展出各种本地物种，欢迎大家近距离认识牠们，了解如何守护这些珍贵的河溪居民。
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