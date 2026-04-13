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教达人 - VTC学生以创意动画走进社区 推动环保新力量 | 教学「无间」

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8小時前
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教育 专栏
內容

　　香港每日平均产生逾一万吨都市固体废物，政府一直积极推动源头减废，推出「家居废物源头分类计划」及「绿在区区」社区回收网络，各区回收设施陆续增设，种类扩展至玻璃樽、纸包饮品盒等，致力建立完善的回收系统。

　　环保工作需要社会各界携手参与，年轻一代的参与尤其重要。香港资讯科技学院（HKIIT）在职业训练局（VTC）协调下，与香港房屋协会（房协）的「房协友里」合作，让HKIIT学生以数码创意回应社区需要，为房协辖下出租屋邨观龙楼设计环保教育动画，将所学贡献社区。

　　项目源于「房协友里」于观龙楼举办的吉祥物设计比赛，HKIIT学生林峻翔以比赛的得奖吉祥物为蓝本，制作成活泼的3D卡通角色「小观」和「小龙」，并围绕「垃圾分类」与「干净回收」主题，制作一套五集短篇动画，深入浅出讲解废物分类技巧、回收注意事项及减废贴士。动画「走进社区」，在观龙楼天台礼堂进行首播时街坊反应热烈，不少家长表示，小朋友看完动画后主动问起回收箱位置，认为较硬销宣传更有效。林峻翔期望能启发更多街坊，特别是小朋友，将回收变成生活习惯，携手爱护社区环境。

　　是次项目展现学生将课堂知识与创意科技结合，为社区带来具社会影响力的成果。要将回收文化扎根社区，让可持续生活理念融入日常，各界应继续携手合作，善用创意、科技及专业知识，共建一个更洁净、更具环保意识的社区。

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