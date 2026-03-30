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教达人 - VTC「度身订造」IT在职培训 助各行业掌握关键技能 | 教学「无间」

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6小時前
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教育 专栏
內容

　　最新一份《财政预算案》指出，政府将积极推动人工智能（AI）产业化，促进AI与各行各业的深度融合，并鼓励全民善用AI技术。要在这场科技变革中把握先机，关键在于社会各层面普及对AI的认知与应用。

　　AI的应用早已不再是科技人员的专利，而是现代职场中不可或缺的「通用技能」。各行各业及不同职位对AI相关技能的需求日趋多元化，职业训练局（VTC）紧贴市场趋势，辖下的香港资讯科技学院（HKIIT）积极为企业度身订造培训方案，协助在职人士掌握这项关键技能，提升竞争力。

　　HKIIT与业界保持紧密联系，了解行业对AI技能的实际需要，过往为公私营机构及政府部门筹划IT培训服务及持续进修课程，教授云端系统与网络安全知识。最有优势的是，课程设计务求让员工完成培训后可即时应用于工作，将所学转化为实在的竞争优势，而非纸上谈兵。

　　为配合不同背景学员的需要，HKIIT在职培训课程灵活多元，即使没有IT基础的新手，也可透过短期课程或工作坊，学习基本的AI热门工具，掌握安全、高效率及符合道德标准的应用方法，提升工作效率。至于已具备相关IT知识的在职专业人士，则可报读专业文凭等课程，深入了解AI模型原理及生成式AI的应用，让AI成为职场上的智能助手。

　　部分课程已纳入Vplus创意专才进修资助计划。合资格申请人可获学费60%资助，上限港币36,000元，减轻负担。面对AI时代的挑战与机遇，VTC为不同界别的在职人士提供与时并进的培训，推动香港在智能经济时代中持续领航。

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