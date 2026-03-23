海洋公园 - 海洋公园携手中文大学拯救本地珊瑚 | 逆濒行动 - Mission R

香港水域的珊瑚种类相当丰富，包括石珊瑚、软珊瑚、黑珊瑚及柳珊瑚四大类，录得超过150个物种，为海洋生物提供成长、觅食及繁殖的栖息地，是香港海洋生态系统的重要一环。

海洋公园养育珊瑚多年，亦支持珊瑚保育工作，包括持续参与香港珊瑚礁普查，协助调查珊瑚覆盖率及白化情况。此外，珊瑚会因天然或人为原因而断裂成碎块，例如被海洋垃圾缠绕，所以公园团队不时出动清理海洋垃圾，减少野外珊瑚受破坏的风险。



为了让公众更了解珊瑚，海洋公园获环境及自然保育基金资助，成立了「环境及自然保育基金 ─ 珊瑚生态及保育探索中心」，展出多种来自香港野外的珊瑚。当中很多珊瑚原是碎块，在野外存活率较低，项目合作伙伴——香港中文大学珊瑚学院将其拯救至海洋公园培育，并期望牠们将来野放后重获新生。



有护理员照料，并透过中大的人工微切割及融合技术，能加快珊瑚碎块生长。融合后，这些碎块仅需一年时间，便能长至野外需时十年才能达到的大小。团队期望这些珊瑚恢复健康后，将其移植至南区水域，协助重建香港的珊瑚群落及生物多样性。



公园更会于下学年推出融入STEAM元素的教育活动，配合最新的小学科学科课程，以互动方式，让学生认识珊瑚生态系统及修复工作，并为教师提供培训及教材套，支援学校培养学生科学探究的能力。



中心将于3至4月的公众假期及周末举行免费导赏团，让公众参观养殖珊瑚的设备，并了解珊瑚修复技术，详情可参阅海洋公园网站，大家下次莅临公园时不妨参与，认识奇妙的珊瑚。



海洋公园