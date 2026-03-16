教达人 - VTC举办网上讲座　剖析新世代「AI+职场」竞争力 | 教学「无间」

新一份财政预算案延续推动创科教育方针，进一步加强本港人工智能（AI）教育发展，包括拨款5000万元支持公营机构、大专院校与科技企业合办AI课程及讲座等。相关措施凸显AI正成为新世代的关键竞争力－－从「懂用AI」到「活用AI」，成为不少年轻人开启职涯的关键门槛。



随着AI成为推动香港经济发展的引擎之一，职场生态亦迎来全面重塑。现今工作不再局限於单一职能，而是需要跨界协作与持续学习，具备多元「技能组合」，才能应对瞬息万变的产业需求。对正站在升学与职业抉择关口的中六学生而言，如何在新时代的浪潮下洞悉方向，规划一条既符合个人兴趣又能迎合市场需求的发展路径，成为他们与家长共同思考的重要课题。



为协助家长及学生掌握最新职场资讯，职业训练局（VTC）将于3月21日及4月9日举办两场《DSE学生升学与职业规划攻略系列2026》家长网上讲座。活动除了邀请教师代表解构常见升学疑问，以及介绍大学联招以外的多元出路外，亦会由大型招聘网站香港区市场主管，剖析AI带动下的新兴行业趋势与职位转变，协助家长掌握子女未来可能面对的「AI+」时代的职场新格局。同场设有VTC升学专家分享环节，讲解如何根据子女兴趣与能力配对适切课程，协助规划多元而灵活的升学路向。讲座费用全免，欢迎家长及同学踊跃报名。



面对AI时代，家长的视野与态度同样重要，及早了解新兴技能趋势，多聆听子女的想法与抱负，才能与他们携手迈向充满创新与机遇的未来。



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