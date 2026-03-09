教达人 - 深化所学推广理财教育 IVE学生绽放光芒 | 教学「无间」

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　随着人工智能与数码科技急速发展，网络舆论瞬息万变，品牌与机构必须建立良好声誉，才能以公信力赢得公众信任。公共关系的角色越见关键，沟通策略与信誉管理已成为企业稳健发展的重要基石。香港多年来举办有公关界「奥斯卡」美誉的「香港公共关系奖」，旨在提升公众对公关专业的认知，并表扬业界杰出表现。

　　第六届香港公共关系奖早前圆满举行，香港专业教育学院（IVE）观塘院校商业学科学生凭「IVE个人理财大使培育计划」，在「非政府组织／非牟利组织／社会企业传讯」组别夺得银奖，成绩令人鼓舞。学生以生活化方式推广理财教育，透过一系列生动有趣的线上及线下活动，如学校讲座、摊位游戏等，协助大专生建立正确的理财观念与价值观，让他们在面对消费诱惑时保持清醒，避免误堕骗局。

　　参与计划的学生修读公关及传播管理、活动及商业推广等课程，他们将课堂理论灵活应用于真实场景－－从活动策划、讯息设计到公众沟通，每个环节都成为锻炼专业能力的机会。透过与业界专家的交流，学生更进一步将理论深化为可终身应用的实务技能。带领计划的老师认为，今次获奖不仅肯定了职专教育在融合理论、技能与实践方面的创新成果，更展现了学生的专业潜能。

　　参与专业竞赛如同一次宝贵的实战演练，让学生在真实的场景中应用所学，既磨练策略思维与应变能力，亦为他们的专业成长注入信心，为未来投身职场作好准备。

VTC学生与星巴克咖啡师在比赛中展示创意与技艺，呈现咖啡与甜点融合的专业水平。
教达人 - 首届咖啡甜点大赛 VTC学生展专业技能 | 教学「无间」
　　香港近年掀起咖啡文化与精品甜点热潮，手冲咖啡的细腻层次与法式甜点的艺术美感，逐渐成为品味生活的重要象征。这股风潮不仅丰富了本地的餐饮体验，亦带动业界对专业咖啡师及包饼师的人才需求。 　　职业训练局（VTC）辖下的酒店及旅游学院（HTI）与国际厨艺学院（ICI）早前联同香港及澳门星巴克，合办首届「Taste of the World」Barista and Pâtisserie Champ
2026-03-02 02:00 HKT
教学「无间」