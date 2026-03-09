海洋公园 – 海洋公园世界级维生系统 全天候为动物及科研护航 | 逆濒行动 - Mission R

近日海洋公园的动物护理团队获公众好评，可见大家对他们专业的欣赏。而与他们并肩的，还有一年365日、每天24小时轮班当值的「维生系统」技术员，为动物提供符合安全标准和贴近自然的环境。

以南极奇观为例，这里跟其他海洋动物展馆一样，海水来自邻近的深水湾，经过滤、杀菌及检测，送到企鹅池中。维生系统会持续为馆内的水及空气作循环过滤及消毒，透过恒温系统调节至适合低温，再回到企鹅的家。馆内空气流动方向经精心设计，系统亦确保室内空间属正压环境，减少外来污染物随空气进入。

像大熊猫之旅这种陆生动物展馆，不但有瀑布和河流让大熊猫嬉水，为动物提供饮用水，后勤设施定时洒水，保持竹子新鲜。维生系统亦为这些水源作过滤及消毒处理，确保适合动物接触和饮用，并同样严格把关展馆的空气质素，营造恍如四川山区的清凉环境。

维生系统对微小的海洋生物同样关键。公园接收不少从野外拯救回来的珊瑚，牠们对环境变化十分敏感，维生系统能让牠们在稳定环境下逐渐恢复健康。

要维持稳定，全赖技术员监察及调整系统。如持续大雨后，或令抽取的海水盐度下降，团队需及时调节，确保水质达标。最惊险的是2018年台风山竹袭港，总抽水站几乎被完全摧毁，团队对泵房进行紧急维修，轮班留守至系统复常。

海洋公园于2024年连续第5次获动物园及水族馆协会颁授认证，其严谨的维生系统备受评委肯定。大家来探访动物，别忘背后有专业团队的默默耕耘。