教达人 - 首届咖啡甜点大赛 VTC学生展专业技能 | 教学「无间」

香港近年掀起咖啡文化与精品甜点热潮，手冲咖啡的细腻层次与法式甜点的艺术美感，逐渐成为品味生活的重要象征。这股风潮不仅丰富了本地的餐饮体验，亦带动业界对专业咖啡师及包饼师的人才需求。



职业训练局（VTC）辖下的酒店及旅游学院（HTI）与国际厨艺学院（ICI）早前联同香港及澳门星巴克，合办首届「Taste of the World」Barista and Pâtisserie Championship 2026咖啡师甜品师大赛。赛事涵盖咖啡拉花、咖啡创意特调、甜点，以及饮品与甜点配对四大项目，为学生提供贴近实战的竞赛平台，比赛以国际标准检视作品质素，以提升学生的技术水平与创意表现。来自VTC餐饮管理、西式包饼及糖艺课程的学生，联同星巴克的咖啡师，须在限时内构思并制作出别出心裁的作品，展现创意与技艺。



在众多选手中，ICI西式包饼及糖艺高级文凭毕业生李小焕（Joyce）表现尤为亮眼。她凭借极具创意的甜点作品，先夺得「甜点」组别冠军；其后更与星巴克澳门咖啡师合作，在「咖啡与甜点配对」项目再度称冠，勇夺双项殊荣，展现港澳业界跨地域协作的默契与实力。Joyce自小对甜点制作满怀热忱，中学毕业后便报读ICI课程；她指这次比赛让她有机会与业界专才交流合作，从彼此作品中吸取灵感，使她更坚定投身专业包饼师的决心。



这场咖啡甜点盛会，不仅展现年轻人对餐饮工艺的投入与才华，更体现职业专才教育与业界协作的成果。VTC与企业携手搭建创意舞台，透过实战和交流让学生深化技能、拓阔视野，为本地餐饮业注入更多活力，推动行业持续发展。



教达人