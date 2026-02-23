教达人 - 培育新能源专才 推动汽车业绿色升级 | 教学「无间」

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　为响应政府在2050年前实现碳中和的目标，本港正全力推动绿色运输转型。电动车、氢能运输等新能源技术的迅速发展，为传统汽车行业带来重要变革。《施政报告》早前提出，将积极推展新能源产业，包括在2027年前制订氢能相关标准与认证，以及支持电动车及换电站技术的发展。

　　随着政府积极推动新能源策略，及回应业界对相关专业人才的殷切需求，职业训练局（VTC）配备符合业界水平的先进教学设施，协助年轻人掌握与时并进的新能源运输技能及知识，推动行业的可持续发展。早前，VTC汽车业训练委员会举办「最佳汽车学徒比赛」，借此提升本地汽车维修及保养的专业水平，同时推广汽车学徒训练，培育未来业界精英。

　　比赛吸引了由8名雇主推荐的21名修读汽车维修相关课程的学员参加，涵盖汽车机械、汽车电工、车身修理及车身喷漆4个专业范畴。参赛者分别在「汽车机械与汽车电工」及「车身修理与车身喷漆」两大组别中切磋技艺，充分展现扎实的专业技能与解难能力。首6名优胜者除获颁奖杯及现金奖外，更有机会获安排到内地参观先进的车辆制造厂、汽车博物馆等，亲身了解国家汽车产业的蓬勃发展，拓阔行业视野。

　　要实现碳中和的长远愿景，有赖政府、业界及学界多方的跨界协作。今次比赛不仅为学生提供了一个实践所学的平台，更为推动香港汽车业绿色升级、迈向可持续未来注入重要且持续的新动力。

