教达人 - 政、学、业界三方协作 筑牢香港网络安全屏障 | 教学「无间」

随着全球数码化进程加速，网络威胁日益复杂多变，攻击手法层出不穷，对政府、企业及个人构成重大风险。警务处数据显示，2024年本港录得逾3万宗科技罪案，当中逾百宗涉及破坏性攻击，包括系统入侵、勒索软件及分散式阻断服务（DDoS）攻击，反映全面加强网络安全防护工作已是刻不容缓。



为进一步巩固政府部门及公共机构的防御能力，数字政策办公室早前举办了第二届「以攻筑防」实境网络安全攻防演练，并由香港资讯科技学院（HKIIT）及警务处等机构协办，多个政府部门及公私营机构踊跃参与，透过高度拟真的攻防场景，全面检视并强化网络防御体系。



演练中，多个政府部门和公共机构作为防守方，HKIIT师生及其他网络安全专业机构肩负攻击任务，模拟黑客展开网络攻击。学生透过演练，活用课堂所学的系统管理及保安、互联网程式编写、企业网络技术等专业技能，以协助机构识别潜在网安风险和漏洞，并即时制订改进方案。演练涵盖多种主流攻击手法，全面检验各单位的防护水平，从而有效提升应对不同网络威胁的实战防御能力，体现「知己知彼，既攻且守」的理念。



是次攻防演练不仅透过实战强化关键基础设施的防御系统，更充分展示了政府、学界及业界三方携手合作的重要性，为年轻人才提供了一个宝贵的实践平台，将课堂知识转化为守护网络安全的实战力量，共同为香港筑起坚实的网络安全屏障。



教达人