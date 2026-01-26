海洋公园 – 海洋公园启蒙幼稚园学生参与生态保育| 逆濒行动 - Mission R

海洋公园「海马同学会」计划于2024年开展后，一直获本地中小幼学校积极参与，鼓励学生认识并推广生态保育。计划其后受环境及自然保育基金资助，推出「环境及自然保育基金资助 x 海洋公园海马同学会」计划，支援更多幼稚园学生参与，目前已资助过二百间幼稚园，过万名学童加入，让保育种子自幼扎根。

本计划为幼稚园提供津贴，让学生到海洋公园参与免费活动，与园内教育大使一起探访狐獴、象龟、鲨鱼等动物，再透过互动游戏认识大头龟、香港湍蛙等本地濒危物种，建立与大自然的初步连系。

许多参与学校赞扬教育大使讲解生动、充满耐心，让幼儿享受学习，在欢乐中吸收知识。有学校更表示，学生在活动后主动分享所学，将爱护自然的精神带回家庭与社区，实践了海马同学会的重要使命。

保育牵涉一些对幼儿而言较复杂的概念，例如低碳饮食的好处。因此海洋公园提供双语教案及资源，支援教师以唱歌、讲故事、玩游戏、探访农场等生动方式教学。这些资源亦辅助学校与家长沟通，引导家长于学校旅行、节庆活动等日子，以低碳食材为孩子准备食物，实践环保生活之余，亦促进家校合作。

本学年的海马同学会成员将于本周六（1月31日）于海洋公园聚首一堂，在各界嘉宾见证下参与「誓师大会」，承诺于学校及社区实践保育。届时公园正门广场更会举行首个由香港中小学界与本地农户协办的本地农墟，欢迎公众到访选购农产品，海马同学会成员会向大家推广进食本地食材如何有助减低碳排放，并分享在本地农场实习的体验。

