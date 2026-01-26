Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公园 – 海洋公园启蒙幼稚园学生参与生态保育| 逆濒行动 - Mission R

逆濒行动-Mission R
逆濒行动-Mission R
海洋公园
4小時前
阅讀更多
教育 专栏
內容

海洋公园「海马同学会」计划于2024年开展后，一直获本地中小幼学校积极参与，鼓励学生认识并推广生态保育。计划其后受环境及自然保育基金资助，推出「环境及自然保育基金资助 x 海洋公园海马同学会」计划，支援更多幼稚园学生参与，目前已资助过二百间幼稚园，过万名学童加入，让保育种子自幼扎根。

本计划为幼稚园提供津贴，让学生到海洋公园参与免费活动，与园内教育大使一起探访狐獴、象龟、鲨鱼等动物，再透过互动游戏认识大头龟、香港湍蛙等本地濒危物种，建立与大自然的初步连系。

许多参与学校赞扬教育大使讲解生动、充满耐心，让幼儿享受学习，在欢乐中吸收知识。有学校更表示，学生在活动后主动分享所学，将爱护自然的精神带回家庭与社区，实践了海马同学会的重要使命。

保育牵涉一些对幼儿而言较复杂的概念，例如低碳饮食的好处。因此海洋公园提供双语教案及资源，支援教师以唱歌、讲故事、玩游戏、探访农场等生动方式教学。这些资源亦辅助学校与家长沟通，引导家长于学校旅行、节庆活动等日子，以低碳食材为孩子准备食物，实践环保生活之余，亦促进家校合作。

本学年的海马同学会成员将于本周六（1月31日）于海洋公园聚首一堂，在各界嘉宾见证下参与「誓师大会」，承诺于学校及社区实践保育。届时公园正门广场更会举行首个由香港中小学界与本地农户协办的本地农墟，欢迎公众到访选购农产品，海马同学会成员会向大家推广进食本地食材如何有助减低碳排放，并分享在本地农场实习的体验。
 

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
19小時前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
18小時前
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
旅游
16小時前
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
影视圈
8小時前
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
影视圈
12小時前
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
影视圈
9小時前
前TVB御用鬼佬教搭巴士「免罚5千妙计」：全宇宙最稳阵 自备「安全带」惹网民爆笑
前TVB御用鬼佬教搭巴士「免罚5千妙计」：全宇宙最稳阵 自备「安全带」惹网民爆笑
影视圈
11小時前
李龙基铺路复合？惊爆王青霞与内地老公协议离婚：照我估计，呢个先生可能都大问题
李龙基铺路复合？惊爆王青霞与内地老公协议离婚：照我估计，呢个先生可能都大问题
影视圈
10小時前
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
更多文章
海洋公园 – 海洋公园实验室 多角度守护动物健康| 逆濒行动 - Mission R
在大熊猫之旅展馆，有时会看到护理员收集大熊猫的粪便。大家可曾想过这并不只是清洁工作？其实这些粪便样本会被送往海洋公园的实验室，成为评估动物健康的关键。 在园内的临床实验室，专业技术团队每日会分析不同动物的血液、粪便和尿液等样本，检测各种生理指标，持续监测动物健康状况，让护理员及兽医适时调整餐单及治疗方案，更支援各个受威胁物种的繁殖计划。例如在2024年，大熊猫「盈盈」诞下双胞胎前，团队正是透
2026-01-12 00:00 HKT
逆濒行动-Mission R