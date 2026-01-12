海洋公园 – 海洋公园实验室 多角度守护动物健康| 逆濒行动 - Mission R

在大熊猫之旅展馆，有时会看到护理员收集大熊猫的粪便。大家可曾想过这并不只是清洁工作？其实这些粪便样本会被送往海洋公园的实验室，成为评估动物健康的关键。

在园内的临床实验室，专业技术团队每日会分析不同动物的血液、粪便和尿液等样本，检测各种生理指标，持续监测动物健康状况，让护理员及兽医适时调整餐单及治疗方案，更支援各个受威胁物种的繁殖计划。例如在2024年，大熊猫「盈盈」诞下双胞胎前，团队正是透过密切监测其荷尔蒙变化，判断自然交配的最佳时机，促使繁殖成功。实验室亦运用冷冻、保存动物精子的技术及设备，于2022年辅助兽医以人工授精方式繁殖牛鼻𫚙，成为全球首个成功个案。

海洋公园除了监测动物健康，亦有环境实验室确保动物的生活环境洁净与安全。技术人员每日于园内各个动物展馆收集样本，检测水质、空气及土壤，并分析污染物及细菌含量，防范传染病，如威胁海豚等动物的类鼻疽病。

实验室团队也积极开展科研合作，曾协助本地大学的海洋科学专家采集角鹏身上的黏液样本作研究，到内地与学者分享诊断鱼类及蛙类寄生虫的专业知识，亦多次与不同学府共同发表有关大熊猫肠道及粪便微生物的论文，支援学术界对各种生物的研究。海洋公园去年更与本港大学建立动物传染病联合实验室，共同推进病原体鉴定与疾病管理工作，培育新一代的保育科研人才。

下次到海洋公园探访动物大使时，别忘记在牠们的健康生活背后，有这群以科学为据、细心观察的专业人员。

