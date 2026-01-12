Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公园 – 海洋公园实验室 多角度守护动物健康| 逆濒行动 - Mission R

逆濒行动-Mission R
逆濒行动-Mission R
海洋公园
8小時前
阅讀更多
教育 专栏
內容

在大熊猫之旅展馆，有时会看到护理员收集大熊猫的粪便。大家可曾想过这并不只是清洁工作？其实这些粪便样本会被送往海洋公园的实验室，成为评估动物健康的关键。

在园内的临床实验室，专业技术团队每日会分析不同动物的血液、粪便和尿液等样本，检测各种生理指标，持续监测动物健康状况，让护理员及兽医适时调整餐单及治疗方案，更支援各个受威胁物种的繁殖计划。例如在2024年，大熊猫「盈盈」诞下双胞胎前，团队正是透过密切监测其荷尔蒙变化，判断自然交配的最佳时机，促使繁殖成功。实验室亦运用冷冻、保存动物精子的技术及设备，于2022年辅助兽医以人工授精方式繁殖牛鼻𫚙，成为全球首个成功个案。

海洋公园除了监测动物健康，亦有环境实验室确保动物的生活环境洁净与安全。技术人员每日于园内各个动物展馆收集样本，检测水质、空气及土壤，并分析污染物及细菌含量，防范传染病，如威胁海豚等动物的类鼻疽病。

实验室团队也积极开展科研合作，曾协助本地大学的海洋科学专家采集角鹏身上的黏液样本作研究，到内地与学者分享诊断鱼类及蛙类寄生虫的专业知识，亦多次与不同学府共同发表有关大熊猫肠道及粪便微生物的论文，支援学术界对各种生物的研究。海洋公园去年更与本港大学建立动物传染病联合实验室，共同推进病原体鉴定与疾病管理工作，培育新一代的保育科研人才。

下次到海洋公园探访动物大使时，别忘记在牠们的健康生活背后，有这群以科学为据、细心观察的专业人员。
 

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
19小時前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
19小時前
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
一周星星｜曾志伟总结TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身体「差咗好多」 大爆一事永成遗憾
影视圈
8小時前
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代
影视圈
15小時前
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
李龙基首爆曾为王青霞被捕：要守行为2年  揭为女方聘5名律师豪花数十万  仍肯定对方为人：唔系贪我钱
影视圈
14小時前
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
前港姐「清纯张栢芝」成娱圈新晋楼后 红磡荃湾多个物业曝光 深圳千万豪宅极堂皇羡煞旁人
影视圈
14小時前
央视发布《没听错！「南天门计划」正照进现实》的文章。
「南天门计划」要来了？ 十万吨级空天母舰+88架空天战机
即时中国
17小時前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
27岁女星宣布引退5天惊爆离世 生前被罕见病折磨两年 母亲悲痛证实噩耗
影视圈
19小時前
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股
投资理财
2小時前
更多文章
海洋公园 – 「环境丰容物」背后的科学与巧思 | 逆濒行动 - Mission R
最近大熊猫安安、可可的居所经过改造后，添置了大树及铺上真雪的平滑石头。这些精心布置除了可模仿大熊猫的野外环境，亦是海洋公园护理团队设计的「环境丰容物」，旨在让动物展现天性，保持身心健康。 环境丰容是动物护理这门专业学问的重要一环，多变的环境及体验，经科学证实能满足动物的生理、心理及行为需求，能促进全面动物福祉。以海洋公园的大熊猫为例，栖息地模仿四川温带森林，有斜坡、植物及溪流，适合大熊猫到处
2025-12-29 00:00 HKT
逆濒行动-Mission R