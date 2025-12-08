教达人 - 拥抱终身学习 持续专业进修成就未来 | 教学「无间」

香港正经历经济转型，新兴产业蓬勃发展，传统行业亦不断革新，持续进修已成为在职人士保持竞争力的关键。政府早年成立持续进修基金，为有志进修的成年人提供资助，已接获逾90万宗申请，反映市民对自我提升与终身学习的强烈需求。



职业训练局（VTC）一直为社会培训各行各业的专业人才，配合经济发展需要。每年，VTC为超过20万名在职人士提供多元化的持续专业进修课程、终身学习短期课程及企业培训等，涵盖工程、酒店服务及旅游管理、体育康乐及文娱管理等领域，全面回应不同行业的需求，为在职人士提供优质而实用的进修途径。



以工程领域为例，VTC提供不同程度及范畴的在职培训课程，让在职人士可根据个人职涯规划，有系统地提升专业知识和技能。这些课程认受性高，普遍获得资历架构（QF）认可，部分更与专业认证挂钩。在完成课程后，学员已符合相关牌照的学历要求，例如在修读电机工程相关课程后可申请成为注册电工。此外，学员还能衔接更高阶的专业资格或学术课程，实现「在职增值、学历提升」的双重目标，为事业发展增添优势。



持续进修不仅是提升专业技能，更是应对社会经济结构转型的重要策略。透过不断学习，才能拓展视野、增强自信，在职业生涯中稳步前行。在这个知识爆炸的时代，终身学习是个人成长与事业成功的基石。透过持续专业进修，人人都能开创更卓越、更具成就的未来。



教达人