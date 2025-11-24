Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教达人 - 大专生开发手语翻译系统 以AI推进伤健共融 | 教学「无间」

教学「无间」
教学「无间」
教达人
2025-11-24 02:00 HKT
阅讀更多
教育 专栏
內容

　　现时全港有逾4.8万人听觉有困难，但专业手语翻译员却为数不多，服务严重不足。尽管助听器或人工耳蜗等助听设备日益普及，手语仍是许多听障人士的「母语」，是他们日常沟通的重要桥梁。手语翻译资源短缺，使他们在教育、医疗、就业等方面面临重重障碍。

　　为解决这一难题，香港资讯科技学院（HKIIT）云端系统及数据中心管理高级文凭课程的学生团队，成功研发出「多国语言语音输入AI全球手语实时翻译员」系统。这套结合人工智能（AI）与云端技术的创新系统，可将语音或文字即时转换成手语影片，促进健听人士与听障人士之间的无障碍沟通。

　　系统操作简单，使用者输入文字、进行语音录制或上载音讯档案后，AI便会自动分析语句关键词，从美国手语资料库中匹配对应词汇片段，经动画化处理后生成流畅而准确的手语影片，显著提升听障人士的理解效率与沟通体验。团队特别邀请语桥社资、香港聋人福利促进会等机构参与测试，获得一致好评。

　　这项创新发明不仅获市场认可，更在多个比赛中脱颖而出，先后获第七届大湾区STEAM卓越奖（香港）大专大学组人工智能主题金奖、海峡两岸暨港澳地区大学生电脑创新作品赛一等奖，以及香港资讯及通讯科技奖学生创新（大专及高等教育）优异证书等殊荣。

　　科技正逐步打破语言隔阂，搭建理解与尊重的沟通桥梁。当沟通不再受限，社会将更接近伤健共融的未来。

教达人

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
19小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
VTC主办的第二届「粤港澳大湾区国际青年技能邀请赛」日前圆满落幕，香港选手表现出色，展现职专教育的成效。
教达人 - 香港选手扬威大湾区技能赛 印证本港职专教育成果 | 教学「无间」
　　为鼓励青年把握粤港澳大湾区发展机遇，本港政府推出「大湾区青年就业计划」等措施，支持企业聘用本港青年到大湾区城市工作，促进人才交流，助力青年实现事业发展。随着大湾区融合发展加快，各行各业对具备专业技能的人才需求日益殷切。因此，提升本地学生的专业技能，使他们能够把握国家发展带来的机遇，成为发展职专教育的重要课题。 　　作为全港最具规模的职专教育机构，职业训练局（VTC）举办「粤港澳大湾区国际
2025-11-17 02:00 HKT
教学「无间」