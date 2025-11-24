教达人 - 大专生开发手语翻译系统 以AI推进伤健共融 | 教学「无间」

现时全港有逾4.8万人听觉有困难，但专业手语翻译员却为数不多，服务严重不足。尽管助听器或人工耳蜗等助听设备日益普及，手语仍是许多听障人士的「母语」，是他们日常沟通的重要桥梁。手语翻译资源短缺，使他们在教育、医疗、就业等方面面临重重障碍。



为解决这一难题，香港资讯科技学院（HKIIT）云端系统及数据中心管理高级文凭课程的学生团队，成功研发出「多国语言语音输入AI全球手语实时翻译员」系统。这套结合人工智能（AI）与云端技术的创新系统，可将语音或文字即时转换成手语影片，促进健听人士与听障人士之间的无障碍沟通。



系统操作简单，使用者输入文字、进行语音录制或上载音讯档案后，AI便会自动分析语句关键词，从美国手语资料库中匹配对应词汇片段，经动画化处理后生成流畅而准确的手语影片，显著提升听障人士的理解效率与沟通体验。团队特别邀请语桥社资、香港聋人福利促进会等机构参与测试，获得一致好评。



这项创新发明不仅获市场认可，更在多个比赛中脱颖而出，先后获第七届大湾区STEAM卓越奖（香港）大专大学组人工智能主题金奖、海峡两岸暨港澳地区大学生电脑创新作品赛一等奖，以及香港资讯及通讯科技奖学生创新（大专及高等教育）优异证书等殊荣。



科技正逐步打破语言隔阂，搭建理解与尊重的沟通桥梁。当沟通不再受限，社会将更接近伤健共融的未来。



教达人