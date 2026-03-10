中医药发展的声音从香港带到北京两会

身兼「跨界别关注中医药联席会议」参议成员和立法会议员的港区全国政协委员范骏华和黄锦辉，经与联席会议成员商议后，在全国政协会议上作出中医药发展的提案，与联席会议这几年的相关建议保持一致，并得到身兼联席会议成员兼立法会议员的港区全国政协委员刘智鹏、魏明德及吴杰庄联署支持。这次也是几位政协委员连续几年就中医药发展提案及联署，把中医药发展的声音从香港带到在北京两会。

笔者身为「跨界别关注中医药联席会议」发起人兼召集人，非常感谢几位立法会议员及港区全国政协委员收集了我们成员意见，再一次为中医药在国家层面出谋划策。中医药发展任重道远，必须长期坚持推动，几位全国政协一直在联席会议发挥积极作用，在国家层面提出香港方案，希望为国家的中医药承传、发展和创新增添更大动力。今年初我们联席会议增加了多名新一届立法会议员、选委及各界人士，现在包括25名选委和23名立法会议员，总共130个参议成员和机构，继续集合跨界别力量支持中医药发展这件大事。

范骏华在给全国政协的提案中表示：中医药是传统中华文化的重要基因，包括中医药所代表的传统文化、历史、思想、非物质人类文化遗产。可用分享中医药来推动中华文化，中医药的国际化承担著特殊使命，帮助国家展示软实力，说好中国故事。他建议：

由于中医学是我国的文化和专长，必须确保中国在中医学领导地位的认受性，理应著力举办大型的中医药展览和会议，展示我国在这方面的专长、研究、及应用技术，让全球更了解现代中医药的发展和最新资讯;

阶段性检视现时我国推行的各种中医药文化、国际交流项目及海外设施，评估其效益，作为进一步在国际上推动中医药文化的参考。如能将各地、各项目的执行资料，加以分析，应有助于进一步推动中医药的国际化。港澳地区在推广中医药及中西医药合作，可以扮演进一步的角色，例如办中医药展览和国际会议；

考虑在境外建立「中医药文化交流国际中心」，以推广中医药文化为主，而非单纯强调医疗卫生。并考虑在一带一路上的友好国家先做起来。可考虑利用香港作为国际大都会及一国两制的优势，在港设立 「中医药文化交流大湾区中心」。其他国家可通过中国香港进入大湾区及内地其他城市，利用香港的优势说好中国故事。「中医药文化交流国际中心」应以文化内容为重点，面向当地社会推广健康饮食、养生、运动、生活质素等等，直接让当地老百姓从中医药文化在日常生活的体验，成为建立人类命运共同体的重要一环。中医药文化交流中心应以中国文化推广为主导，建议主管文体旅的部门在中医药部门的配合下作出规划和协调。

黄锦辉就中医药产品销售和地区合作机制的问题建议：

在两岸四地建立双向「中医药产品合作示范区」， 允许在内地及港澳台地区已经注册登记的中医药产品通过简化但严谨的备案程式，在各地示范区内有条件销售；建立「中医药产品互认平台」，由国家中医药管理局与港澳台中医药管理机构共同审核可以进入示范区的各地中医药注册产品；定立可以进入示范区销售的中医药产品的规范及机制。简化备案程式，对内地及港澳台地区已经注册的中医药产品，设立「一站式」备案系统，无需重复进行当地全套注册审批；引入现代化电子标签及品质监控等技术，即时监控产品流通及销售，确保产品质量与安全，资料也有助于各地产品技术的融合；可设立过渡期销售机制，在各区产品未完成在示范区所在地的注册程式前，提早进入对方市场，让有信誉及记录良好的产品优先进入，特别是符合承传、创新条件的产品。粤港澳大湾区、北京、上海等地可率先设立合作示范区，逐步扩展至其他地区。

建立「中药标准化」体系，统一服务标准。基于各个合作地区的规范及实践经验，制定「地区中医药互认标准」，确保品质、规格及产品标签等一致性机制；建立「跨地区中药品质评估中心」，定期对示范区内的中药产品服务进行抽查与定时评估，给示范区备案机构及消费者参考。

推动「一国两制」下的政策创新。港澳成功实践「一国两制」，可率先试点中医药跨区合作机制，为内地、台湾地区与其他华人社区提供可复制经验；建立「跨地区中医药合作联络办公室」，负责沟通与协调横跨内地及港澳台地区的中医药合作事宜。基于香港在「一国两制」下的便利条件，可以考虑在香港设立。以中医药合作示范区及相关机制为起点，逐步扩展至有海外华人社区的国家，建立全球统一的中医药服务标准与认证体系，为全球华人的中医药发展奠定基础；以此

模式特别延伸到有较大华人社区的「一带一路」沿线国家，提升中国中医药的国际影响力，稳住全球中医药的话语权。