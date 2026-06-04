辛正儿 - 加快借鉴欧美经验 应对AI对就业冲击 | 社论

劳福局局长孙玉菡透露，正就人工智能（AI）对劳工市场的影响展开全面分析，料今年第4季有结果。这项研究来得及时，但面对AI技术以几何级数渗透各行各业，香港不能只满足于「诊断」，必须加快「处方」。欧美经济体的经验清楚表明：AI对职位的取代并非遥远预言，而是正发生的现实。本港若不迅速调整教育、培训与再培训政策，极可能引发人力错配甚至结构性失业潮。



从美国劳工统计局数据可见，仅在2024年5月起的1年期间，客户服务代表职位流失了13万人，普通秘书与行政助理流失3.1万人，且17个易受AI影响的职业连续两年萎缩。企业层面更为直观：Salesforce以AI客服处理一半互动，裁减4000人；亚马逊藉AI优化架构，削减1.4万个白领岗位。这些案例中的企业盈利能力并未下滑，裁员纯属效率驱动－－换言之，AI正重塑劳动力需求结构。香港作为国际金融、贸易及服务业枢纽，拥有大量文职、客服、数据录入等「规则明确」的岗位，无疑处于这场风暴的风眼。



更令人警惕的是「招聘冻结」现象。欧美企业普遍减少吸纳入门级员工，导致Z世代成为首批「牺牲品」。这种「无就业增长」一旦在香港蔓延，年轻人就业出路将严重收窄，社会流动性停滞，后果不堪设想。孙局长提到AI亦会催生新职位，这固然正确－－美国劳工统计局预测未来十年AI将创造674万个就业机会，全球已涌现「AI主厨」、「AI护航员」等新角色。然而，历史证明新旧岗位之间的技能鸿沟极难跨越。若无前瞻性的培训配套，被取代的工人难以自动跳进新兴职位，只会沦为「技术性失业」的牺牲者。



因此，香港要急起直追，借鉴海外的成熟策略，并按本地实况缩短政策落地时间。欧美的应对体系大致可分为3类：美国侧重「预防」，以税收优惠鼓励企业培训员工，并投资建立AI协调中心；欧盟侧重「缓解」，透过《人工智能法案》将就业管理中的AI列为高风险，强制人工监督；北欧则走「弹性安全」路线，容许企业灵活裁员，但政府提供长达2年、高达原工资9成的失业津贴，并配套强力再培训。香港不可能照搬任何一种模式，但可以取其精髓：既要透过教育体系从源头培养AI素养，也要为在职人士提供大规模、低门槛的技能重塑计划。



时间不等人。香港须借鉴外国应对AI的经验，缩短「研究－咨询－推行」的周期，务求在劳福局公布分析结果的同时，一并推出具体的行动纲领。惟有如此，方能将AI带来的就业冲击转化为人力升级的契机，而非被动承受的危机。



辛正儿