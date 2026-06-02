辛正儿 - 正视输入通胀风险 未雨绸缪支援基层 | 社论

中东战火，暂未直接波及香港，但国际油价飙升与供应链干扰如暗流涌动，推高了本港输入型通胀压力。财政司司长陈茂波在立法会上指出，受国际油价上升影响，今年基本通胀率预测由1.7%上调至2.5%，整体通胀率亦调高至2.6%。政府虽维持全年经济增长2.5%至3.5%的预测，但坦言「中东冲突走向仍充满变数」，为本地经济前景带来下行风险。面对这场或旷日持久的能源冲击，特区政府必须密切注视国际局势变化，超前部署，适度推出逆周期措施，尤其是须以关注基层生活需要为核心，果断支援弱势社群。



美伊战争对香港的影响主要透过三条路径传导：一是能源与交通成本直接上升－－香港缺乏战略石油储备，油价是全球最高，运输业、物流业首当其冲；二是石油副产品带动食品及日用品价格上涨，从大米罐头到垃圾袋、洗洁精均面临加价压力；三是若通胀持续，将引发租金与工资的次轮效应，进一步蚕食市民购买力。事实上，今年2月交通分项通胀已达4.3%，4月电力、燃气及水价格升幅更扩大至5.5%，数字背后是大众切实感受到的生活重担。



陈茂波强调，本港能源及主要食品、副食品供应大多来自内地，供应稳定性毋须担忧。这确实是香港有别于其他小型开放经济体的关键缓冲因素。然而，「供应稳定」不等于「价格不涨」－－国际油价攀升，内地进口能源成本同样上涨，最终仍会转嫁至香港消费者。政府经济顾问范婉儿提到期货市场预期油价未来一两个月或回落，但中东停火协议基础并不稳固，一旦局势再度恶化，通胀压力恐超预期。当局不能仅被动等待油价回落，而应主动筹谋应对预案。



面对不明朗情势，特区政府应从三方面着手：第一，密切监察燃油及民生必需品价格，善用每周公布车用燃油「实际折扣后售价」的机制，并考虑短期停收燃油税或向公共运输提供燃油补贴，切断成本转嫁至民生的链条。第二，针对基层家庭及弱势群体，适时推出电费补贴、食物银行增拨资源、公共交通费用补贴计划上调资助上限等逆周期措施，减轻通胀对基本生活的冲击。第三，长远而言，继续推动能源结构多元化，提升从内地输入核电及可再生能源的比例，降低对进口石油的依赖。在动荡的国际局势中稳住民生，守住社会和谐的底线，政府责无旁贷。



辛正儿