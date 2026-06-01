辛正儿 - 超级联系人访新丝路 香港发掘中亚大机遇 | 社论

特首李家超率领规模庞大的商贸代表团出访哈萨克与乌兹别克，此行不仅是本届政府外访的「重头戏」，更是香港在「一带一路」倡议踏入新十年之际，积极重塑国际经贸角色的战略布局。正如「一带一路」专员何力治所言，香港与中亚贸易额显著增长，这次外访正是要将经贸往来转化为具体的市场机遇。在国家即将启动「十五五」规划的关键时刻，香港须摆脱「在港坐商」的惯性，主动沿线布局，发挥「超级联系人」的独特价值。



中亚地区能源丰富，但经济结构亟待转型，这正是香港专业服务的广阔舞台。在金融与法律服务上，香港的优势不仅在于资金池，更在于制度。哈萨克的阿斯塔纳国际金融中心实施普通法，而香港律师熟悉两种法律体系，正如随团的律师会会长汤文龙指，这使香港能成为中亚企业投资内地的桥梁。透过香港作合同管辖与国际仲裁，可有效降低中亚企业进入大湾区的法律门槛。同时，协助当地矿产、能源企业来港上市融资，既能引导资源对接，亦能巩固香港的全球离岸人民币中心地位。



在基建与工程顾问方面，香港的「软实力」可助中亚打通物流命脉。面对中东局势不稳冲击供应链，中亚作为连接亚欧的陆路枢纽，正致力提升物流配套。香港在港口、机场管理及数码转型上的经验，恰可支援当地。我们输出的不应只是资本，更应是包含绿色技术在内的高标准项目管理方案，协助当地基建符合国际环保标准，这与中亚各国追求碳中和的目标不谋而合。



此行更深层意义，在于为香港与内地创造「双向通道」的新机遇。对香港而言，过往侧重欧美市场，经济结构存在风险。开拓中亚这片新兴市场，可带动法律、会计、检测认证等高增值服务输出，创造优质就业。对内地企业，特别是正积极「走出去」的大湾区科创及制造业，香港可在前方提供尽职审查、跨境税务策划，降低海外投资风险；亦可利用香港的国际认证，助力「中国标准」对接国际，例如推动中医药进入当地市场。



关键在于，香港不能单打独斗。政府正草拟的五年计划，必须与「十五五」规划深度协同，特别要强化与深圳创科、广州制造的优势互补，组成「联合服务团」。中亚人口最多的乌兹别克，旅游与数字经济潜力巨大，香港可将智慧城市方案、数据中心管理经验带到当地，既支援当地发展新引擎，也为本地科创企业找到应用场景。



李家超此行是「破冰」，更是「播种」。当全球地缘政治板块剧烈变动，香港要成为「一带一路」上真正不可或缺的枢纽，就必须让专业服务跟随国家的战略步伐，深入中亚腹地。这不仅是开拓商贸通道，更是将香港的制度软实力，镶嵌进新丝路未来的硬建设之中。



辛正儿