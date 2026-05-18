辛正儿 - 自驾游风险不少 量力而为防意外 | 社论

过去三年，香港人外游自驾意外频生，日本北海道、新西兰南岛成为事故热点。令人痛心的是，日前新西兰南岛一宗三车连环相撞事故，夺去两名香港游客的性命。这些悲剧并非单纯「运气不好」，而是揭示了一个事实：在人生路不熟的异地自驾，风险极高。若只抱着「大地任我行」的潇洒，却忽视潜在危机，随时乐极生悲。



许多港人自驾前，以为外国交通法则与香港「大同小异」，结果身陷险境而不自知。以北海道为例，当地严格执行「一时停止」标志，司机须完全停车观察；新西兰与澳洲偏郊区的单线桥，须让对向车先行。然而，2023年北海道一名港人司机疑因未遵守停止标志，与运油车相撞，导致同行者骨折，自己被控「疏忽驾驶致伤」。这些教训说明，出发前了解异地交通法规、观看官方安全影片（如新西兰交通局NZTA提供的须知），绝对必要。



香港道路挤塞，车速普遍较慢；但在地广人稀的国家如新西兰、澳洲，当地司机行车速度较快。港人若仍以香港习惯「慢驶巡航」，反而容易造成后车追撞或被逼越线。新西兰三车相撞意外，或涉及对当地车流速度及跟车距离判断失误。了解外地人的驾驶态度、习惯，例如在无监管路段预期车速会明显较高，是自驾前必做的功课。



从右軚靠左切换至左軚靠右（如欧洲、美加），直觉反应随时导致逆线行驶。建议至少预留半小时在停车场或低流量道路，重温当地交通法例重点、熟习车辆油门、煞车、盲点及雪胎/雪链使用。同时，必须购买涵盖偏远救援及医疗后送的全额保险，并确认租车公司是否提供冬季装备－－因为一旦在冰岛内陆或新西兰峡湾失事，手机或难寻讯号，救援可能要数小时才到。



旅游心态常是「一次过走遍所有景点」，结果一天驾驶数百公里，加上时差影响，疲劳程度堪比通宵工作。2023年新西兰一名港人司机驾客车撞桥坠河身亡，同车9人受伤，很可能与长途驾驶、路况误判有关。每日计划驾驶时间不应超过4至5小时，同时要避开日落后及清晨时段的低温结冰风险－－北海道、冰岛的多宗意外，正是在结冰路面失控越线。



自驾游的乐趣在于自由灵活，但人生路不熟，部分路段如高山隘口、碎石路、无讯号荒漠，风险极高。若审视行程后发现自己经验不足、天气不稳或车辆不合适，绝非「认输」，而是负责任的选择。可以考虑在个别危险路段聘请当地司机，他们熟悉路况、天气及应急方法，往往能化险为夷。花一点代价换取全车人的平安，绝对值得。



辛正儿