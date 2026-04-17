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陶杰 - 美剧里的社会学 | 油尖多士

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陶杰
5小時前
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时评 专栏
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　　今年奥斯卡影帝米高B佐敦，少年时曾出演一部电视剧《The Wire》（火线），被许多人盛赞为美国「最伟大」的电视剧，名气却远不如其他火爆的流行剧如早期的《24反恐任务》、《人在江湖》、《绝命毒师》之类。

　　因为这部剧一反常态，剧情进展和完结，不以观众的感受是否爽快为目标，而是以编剧及监制大卫西蒙多年的罪案报道为主线，展现巴尔的摩这座城市沉浮的众生相。

　　这种创作的野心，早已超越了娱乐至上的电视剧模式，而更接近文学作品，因此当年既没有收获商业成功，也没有得到任何主流颁奖的青睐，但今日回看这部剧，对于美国人两次选出特朗普当总统，大规模爆发BLM运动，上层阶级利益固化、官僚系统的无情与僵化，底层的贫穷和崩坏，一切都在这部剧中早有详尽展示。

　　欲了解今日的美国社会，尤其最严重的种族问题、滥用警力、毒品泛滥等，不须揹负巨额大学贷款修读甚么社会学，细赏这部剧，足够入门。

　　新晋影帝米高B佐敦当年只有十五岁，在剧中饰演了一个小角色，虽然是街头小混混，住在已经切断水电的破屋里，却要同时照顾四五个小学生。而这些小孩很可能是被社会福利机构强制与父母分开，宁愿跟着小毒贩也好过入住寄宿家庭。

　　在21世纪初的巴尔的摩，底层社区的罪恶与绝望，完全不输狄更斯笔下的伦敦贫民窟，但是编导极为克制，全无煽情，对此感到悲悯还是鄙夷，像所有伟大的作品，人物的正邪善恶往往界线模糊，各有各的无奈与宿命，作者不作评判，人心向背，全凭读者自己定夺。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

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