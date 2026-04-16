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周显 - 美国悬赏惯常「走数」 | 政政经经

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周显
2小時前
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日前有报道指，美国国务院悬红最多1000万美元，希望民众提供10名伊朗高层官员情报，包括新任最高领袖穆杰塔巴、情报部长哈提卜、内政部长莫梅尼、最高国家安全委员会秘书拉里贾尼，另外还有伊斯兰革命卫军总司令，最高领袖顾问等，但没有名字及个人图片。

　　不出数日，哈提卜和拉里贾尼都被炸死了，但报道没说他们的行程是否由哪个线人所提供，更没讲线人有没有拿到悬赏。

　　不过，按照美国德性和往绩，如月前马杜罗案，内鬼是马杜罗的童年挚友兼贴身卫队指挥官塔瓦塔少将（Javier Marcano Tabata），提供马杜罗的确切座标，还下令关闭首都卡拉卡斯的防空预警系统。不过，美军认为自己有能力完成抓捕，其自身的行动能力和情报体系才是成功的基石，因此没必要支付这笔费用。

擒马杜罗杀拉登均未支付

　　再回看2011年击杀拉登，巴基斯坦医生Shakil Afridi以开展乙肝疫苗活动为名义，采集DNA来确认拉登藏身之处，但美国也没支付赏金，皆因找到拉登应归功于电子情报和长期追踪其信使。事后，Afridi被巴基斯坦政府以叛国罪判处23年监禁。

周显

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