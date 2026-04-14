陶杰 - 历史冷门 | 油尖多士

今年热门历史古装剧《太平年》，堪称是自上个世纪九十年代《三国演义》以来，台词妆造最为精致的一部，实属不易－－自「流量」兴起十多年来，中国大陆的古装剧演成偶像剧：不必讲究古韵，更不必研究历史，剧情只为恋爱追星服务，台词穿越古今，服装道具更加错漏百出。



但《太平年》的难度更上一层，因为背景是中国史上最黑暗的乱世：五代十国。



在历史教科书中，五代十国常常是轻轻跳过的一页，也很少成为考试重点。同样是乱世，汉末三国英雄辈出，又有《三国演义》小说加持，曹刘孙、诸葛亮的名字家喻户晓，如果不是特别爱好历史的人，五代十国几乎数不出一个脍炙人口的名字。



五代十国大乱堪比地狱，不但皇帝多死于非命，饥荒频发，百姓沦为军队或盗匪的口粮，《西游记》描写狮驼岭：「骷髅若岭，骸骨如林。人头发翙成毡片，人皮肉烂作泥尘。人筋缠在树上，干焦晃亮如银」，灵感或来自于这段时期。



五代十国的乱局，是唐朝大崩坏的延续，历史教科书的重点通常在唐朝的盛世，唐末的混乱，对大多数人而言是一片模糊。从这段历史中撷取戏剧内容，难度当然在宫廷权力斗争之上，极考编剧和导演的功力。



《太平年》选取当时的吴越国切入，吴越国也是唐末节度使的藩镇演化而来，国王姓钱。中国的《百家姓》以「赵钱孙李」开头，即来源于此，由此引出这部剧中唯一熟悉的历史名人，宋太祖赵匡胤。



宋朝因为武功乏善可陈，刻板印象而言，历史地位不如汉唐，若对五代十国稍有了解，就不难明白唐宗宋祖相提并论，恰如其分。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰