辛正儿 - 公交手机开播滋扰 教育为先 罚则为后 | 社论

在港铁、巴士、小巴等公共交通上，旁若无人地大声播放手机影片或音乐的情况，相信不少市民都遇过。这类行为多见于部分上了年纪的长者，或许是听力退化不自觉加大音量，又或是缺乏公共空间意识。面对震耳欲聋的「免费点播」，车厢内绝大多数乘客选择哑忍，鲜有人出言劝阻。偶尔有按捺不住的市民要求收细音量，轻则遭白眼，重则引发口角甚至肢体冲突。这种日复一日的噪音滋扰，不仅蚕食着港人的乘车质素，也影响着这个国际都市的文明形象。



事实上，现行法律并非无法可依。《香港铁路附例》第26A条早已明确禁止在铁路处所内使用产生噪音的器件，包括收音机、录音机以及「任何其他相似的器件」－－毫无疑问，手机外放亦在此列，最高可处罚款2000元。然而，法例归法例，现实中鲜闻检控的个案。至于巴士及小巴，司机专注路面安全，难以兼顾车厢秩序管理。



反观内地，自交通运输部于2020年实施《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》后，上海、北京、广州、武汉等城市相继立法或修例，明确禁止地铁内电子设备声音外放。值得注意的是，尽管内地部分城市罚则甚严（如广州最高罚款500元人民币），但在实施初期均以劝导、宣传及纳入信用记录为主，重在建立公民意识。这与本港当前面对的困境异曲同工：贸然以罚款重手打压，在狭窄车厢内极易激起民怨与反抗，甚至将职员置于危险境地。



因此，当下最逼切的不是罚钱，而是「深耕教育」。政府与公共交通机构应联手加强公众宣传，透过车厢广播、海报、社交媒体短片等渠道，以通俗易懂方式向市民－－特别是长者社群－－传递「车厢静音」的文明观念。宣传重点不在恐吓罚则，而在于唤起同理心：「您享受的节目，可能是别人的烦恼。」



同时，公交机构应为前线职员提供专业培训，教导他们如何以温和且有效的方式介入劝止。一句「阿伯，声浪太大会影响其他人，麻烦您校细声少少，多谢合作」，若能辅以友善态度和机构的明确授权背书，往往能化解9成冲突。公众亦应明白，文明习惯的养成非一日之功，尤其是改变长者数十年的生活惯性，更需要社会多一点耐性与包容。



长远而言，待社会共识成熟、公众接受程度提高后，再辅以适度罚则作阻吓，方为治本之道。香港要维持国际都会的优雅风范，既要守住法律底线，更要有教育引领的耐心。宁可让车厢内的宁静来得慢一些，也要让文明之路走得稳一些。



辛正儿