周显 - 船记逆市杀出血路 | 政政经经

很多人说餐饮业不景，但其实，这些年来，餐厅数目维持在1.7万间，没多也没少，之所以被人觉得不景的现象，只因竞争强，淘汰快，很多餐厅做不住倒闭了，因而令人以为是整个产业不景了。



不过，这也并非意味餐饮真的完全一片兴旺，餐厅总数虽然没有减少，但消费降级，馆子少了，两餸饭店多了，也是衰退的一种。



另一种趋势是内地品牌大举杀入香港市场，例如太二酸菜鱼及海底捞，还有是新移民搞的新餐厅，如近年大热的湖南菜，换言之，受到压缩的主要是香港本地的中菜，这个板块是重灾区。



餐饮业竞争强淘汰快



不过，也不是没有在逆市中扩张的少数成功个案，例如船记。船记是以前富声的班底，富声在新冠时执笠后，伙计无嘢做，找了一位餐饮业老板投资，环境最差时，在湾仔船街开业，用最平价的装修，最好的食材，居然杀出一条血路。



由于生意太好，搬到了合和中心6楼，这个位置已做死了好几间餐厅，包括帜哥的龙皇，但船记已做起个朵，一万方呎的场地，照样做得掂。这例子证明了，个市虽差，但事在人为。



周显