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辛正儿 - 阻油价升冲击民生 须果断改革燃油市场 | 社论

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辛正儿
3小時前
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　　中东战火蔓延，多国石油设施受袭，国际油价急涨。一场高通胀危机正酝酿，香港作为外向型经济体，输入性通胀压力山雨欲来，民生各项开支势必被推高。在此关键时刻，政府须以更大决心，打破本地油公司「加快减慢」、「加多减少」的老问题。

　　环境及生态局宣布由四月一日起，每周公布各油公司折扣后的实际零售价，并同步对比国际成品油价格走势。这一措施无疑是「好的第一步」，正如团结香港基金所言，它为公众提供了清晰的国际基准，让市民能直观监察油公司的定价行为，大大提升了市场透明度，值得肯定。然而，这仅仅是起点，政府必须以更进取的「组合拳」，应对这场民生考验。

　　短期而言，调整燃油税结构是可以考虑的救急方案。目前每公升6.06港元的固定燃油税，在国际油价高企时，只会令车主百上加斤。港大经管学院学者周文建议将固定税率改为比例税率，如油价的百分之三十，此举能直接削弱油公司在高油价时期「加多减少」的诱因，因为加价的额外利润将被税收部分抵销。社会上亦有声音建议直接减少或暂时扣减燃油税，这对运输业及驾车人士而言，是实在的纾困措施，政府可以考虑。

　　中长期结构改革更为关键。首先，必须重新引入95辛烷值汽油。竞委会早在2017年已提此建议，为毋须使用高标号汽油的普通车辆提供更便宜的选择。时任政府以「聚焦新能源」为由搁置，但在当前油价高企、市民生活成本压力巨大的现实下，此议题再无拖延空间。其次，改革油站批地条款刻不容缓。团结香港基金建议未来油站用地招标不应只是「价高者得」，而应在条款中加入对定价或利润水平的规管，从源头约束油价。最后，必须加强监管与调查权力，赋予竞委会取阅商业资料的权力，以调查市场长期存在的「平行定价」现象，打破「合谋定价」的疑云。

　　国际油价风高浪急，政府应更果断采纳短期纾困与中长期改革并行的建议，从税制、市场结构、监管权力三方面入手，才能真正打破油公司的定价霸权，力阻国际油价大升对民生的打击。

辛正儿

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