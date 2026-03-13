Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 社交媒体禁令 | 油尖多士

陶杰
19分鐘前
时评 专栏
　　继澳洲政府之后，英国也打算出台禁令：禁止16岁以下少儿使用社交媒体，包括人工智能对话软件－－马斯克旗下的人工智能Grok可以生成色情图片，成众矢之的。

　　社交媒体席卷全球，演化成个人资讯的巨型数据库，造就Facebook、推特等科技大鳄的崛起，更由于对于个人化数据，甚至是私隐，譬如年龄、性别、种族、工作收入、兴趣爱好等准确掌握，可以轻易「对症下药」，实现商业化的完美收割。

　　除一般商业用途外，社交媒体之便利，也吸引大量诈骗、色情，网络病毒等，造成网络罪案的铺天盖地，相比之下，更大的隐忧却是青少年的心理健康问题。

　　社交媒体自2000年代中期问世以来，已历经两代，Facebook之第一代平台已经为新世代所抛弃，即使同为网民，父母与儿女也已产生代际隔阂，父母一辈必然不如儿女精通社交媒体的技术与语言，正如英国电视剧「混沌少年时」的描述，警探完全看不懂中学生在社交媒体上的对话，需要儿子为他翻译，学生所使用的表情符号以及字母缩写，有如江湖黑话一般，将成年人完全排除在自己的社交圈外。

　　故此，针对年轻人的交友和色情网站之运作，父母往往不得而知，也无从防范。青少年因为社交媒体而导致焦虑、抑郁、精神涣散，无法长时间集中，以及现实生活中的社交恐惧，已经是普遍现象。青少年越有情绪问题，越容易排斥父母或教师的介入，更沉溺于社交媒体的包围，形成恶性循环。就今日趋势所见，社交媒体禁令有嫌迟到，只算是亡羊补牢。

　　为何迟迟不禁，可能是由于流行的社交媒体多为美国科技公司，尤其是正值美国与西方多国关系紧张之际。

陶杰

