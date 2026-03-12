Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周显 - 开黄腔要讲实力 | 政政经经

政政经经
政政经经
周显
7小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

费玉清的表演十分精彩，据说当年某位政治人物出事，都是因为他的老婆一定要睇埋费玉清先走，因而误了大事。

　　我没看过费玉清在现场表演，但短片却看了不少，他最大的特色是开黄腔，大讲色情笑话，很懂搞气氛。问题在于，为甚么他开黄腔，市场接受，其他人做同样的事情，就是咸湿呢？

　　原因很简单，费玉清靓仔又有才华，而且作风端正，所以大家很接受他做些不文的事。低一层次的是当年的黄沾，有才华，作风普通，也不靓仔，他的《不文集》是经典，但其他人也可接受。

　　再往下走就是尹光，虽然也大受欢迎，但走不了女人市场，而且高端的人也不接受。

　　所以，周润发、刘德华可以拍王晶的《精装追女仔》，曾志伟等7人拍《七擒七纵七色狼》，市场就不接受了。王菀之在电影说刘德华追她是浪漫，阿Bob追她就是痴汉，这原理是相同的。

　　可惜的是，费玉清已退休不知去向，现在想找出一个同样镇到场，唱歌兼能言善道开黄腔的兼英俊的艺人，已经找不到了。

周显

最Hit
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
16小時前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
影视圈
13小時前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
1小時前
美联社
伊朗局势｜特朗普称战事很快结束 伊朗宣布将攻击中东银行及金融机构｜持续更新
即时国际
2小時前
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
20小時前
王炸姐直播时突然表示头痛不适。
00:35
隐疾夺命？︱山西网红直播卖衫猝死 临终镜头前求救「快点打120」︱有片
即时中国
12小時前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
1小時前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
2026-03-11 09:00 HKT
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
影视圈
16小時前
更多文章
周显 - 生意好不应开分店 | 政政经经
话说视后唐诗咏（Natalie）在与TVB约满后，去了日本学整面包，2024年10月在铜锣湾波斯富街开设日式吐司专门店33Cubread，开业初期更请了日本知名烘焙职兼前艺人川岛善行监修，马上成为人气店，大排长龙。 　　于是唐诗咏乘胜追击，逆市连环扩张，先后在中环及沙田开分店。然而，生意居然逆转，据报现时面包店每日的营业额仅4位数字，连基本开支都未足够。 继续排长龙反可宣传 　　
2026-03-09 02:00 HKT
政政经经