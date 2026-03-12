周显 - 开黄腔要讲实力 | 政政经经

费玉清的表演十分精彩，据说当年某位政治人物出事，都是因为他的老婆一定要睇埋费玉清先走，因而误了大事。



我没看过费玉清在现场表演，但短片却看了不少，他最大的特色是开黄腔，大讲色情笑话，很懂搞气氛。问题在于，为甚么他开黄腔，市场接受，其他人做同样的事情，就是咸湿呢？



原因很简单，费玉清靓仔又有才华，而且作风端正，所以大家很接受他做些不文的事。低一层次的是当年的黄沾，有才华，作风普通，也不靓仔，他的《不文集》是经典，但其他人也可接受。



再往下走就是尹光，虽然也大受欢迎，但走不了女人市场，而且高端的人也不接受。



所以，周润发、刘德华可以拍王晶的《精装追女仔》，曾志伟等7人拍《七擒七纵七色狼》，市场就不接受了。王菀之在电影说刘德华追她是浪漫，阿Bob追她就是痴汉，这原理是相同的。



可惜的是，费玉清已退休不知去向，现在想找出一个同样镇到场，唱歌兼能言善道开黄腔的兼英俊的艺人，已经找不到了。



周显